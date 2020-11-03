Sağlık Bakanı Yardımcısı Güven: “Enkazdan kurtarılan çocukların sağlık durumu iyi”

Depremden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesine gelen Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammed Güven, Ayda ve enkazdan kurtarılan diğer çocuklar İdil ve Elif'in de sağlık durumlarının iyi olduğunu ancak İdil'in Covid-19 pozitif olduğunu bu açıdan tedavi gördüğünü söyledi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammed Güven, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak ile birlikte 91 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in son durumu hakkında bilgi almak için minik çocuğun tedavi gördüğü hastaneye geldi. Enkaz altından kurtarılan Ayda ile birlikte İdil ve Elif'i de tedavi gördükleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret ettiğini söyleyen Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammed Güven, “Dün ve bugün kurtarılan çocuklarımızı ziyaret ettik. İdil'in durumu iyi. Sadece Covid-19 pozitif olması nedeniyle tedavisini alıyor. Onun dışında sıkıntısı yok. Annesi de Covid-19 pozitif çıktı. Muhtemelen daha önce Korona virüse yakalanmışlar” dedi.

Enkaz altından kurtarılan İdil ile birlikte Elif'i de ziyaret ettiklerini söyleyen Güven, “Onun da durumu iyi. En son bugün kurtarılan Ayda bebeğimizin girişi yapıldı az önce. Genel olarak problem görünmüyor, bilinci açık ve konuşabiliyor. Hocalarımız gerekli işlemleri yapıyor. Gerekli tetkikler yapılacak. Hocalarımız durumlarının iyi olduğunu söyleyince taburcu edilecek. Hastanede tedavi gören çok fazla hastamız kalmadı” diye konuştu.