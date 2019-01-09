Sağlık çalışanlarına seyyanen zam talebi

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, açıklanan enflasyon ve zam oranlarını karşılaştırarak, sağlık çalışanlarına acilen seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Vergi diliminin sabitlenmesi gerektiğine dikkat çeken Sağlık-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, “Diğer bir sorun 2019 yılında vergi diliminin artışı daha düşük tutularak, çalışanlardan daha fazla vergi alınacak olmasıdır. Bu sebeple vergi diliminin yüzde 15'te sabitlenmesi daha sağlıklı olacaktır. Bundan sonra toplu sözleşmenin her yıl ve gerçek enflasyon + zam oranı olmalı. Mevcut haliyle enflasyona yenik düşmekteyiz. Biz hep enflasyon farkı alıyoruz fakat zam almıyoruz” dedi.

Yapılan zamların enflasyon oranlarının çok altında olduğunun altını çizen Başkan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere 3 Ocak tarihinde enflasyon oranı açıklandı. Bu oranlara göre memurların 2019 yılı ilk 6 ay için memur maaş oranı yüzde 10.69 (yüzde 6.69 + yüzde 4) olarak belirlendi. Son iki 6 aylık memur zammının kümülatif toplamı ise yüzde 20.27 oldu. Memurun gerçek enflasyonu ise (mutfak temizlik, kira, eğitim harcamaları vs.) yüzde 30-40 civarındadır. Bu da memurun geçinmesini güçleştirmektedir. TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,80, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 25,11, konutta yüzde 23,73, eğlence ve kültürde ise yüzde 20,86 gerçekleşmiştir. Dolayısıyla kamu personelleri gerçekleşen bu enflasyonun altında ezilecektir."

"Sağlık çalışanları ekonomik olarak zor durumda kalacak"

Şube olarak sağlık çalışanlarına seyyanen zam yapılmasını istediklerini belirten Başkan Yıldırım, “Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube olarak diyoruz ki; enflasyon ve zam oranları bu haliyle sağlık çalışanlarını ekonomik olarak zor durumda bırakacaktır. Bu sebeple enflasyon farkının üzerinde yüzde 10 seyyanen zam yapılmalıdır” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının ekonomik sorunlarla başa çıkmakta zorlandığını dile getiren Başkan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ek ödemeler genel bütçeden ödenmelidir. Vergi matrahına girmemelidir. Ek gösterge çarpan katsayıları güncellenmelidir. 2. derecedeki lise mezunları ‘1100'den 2200' ek göstergeye çıkarılmalıdır. 1/4'ü olan ön lisans mezunları ‘2200'den 3000' ek göstergeye çıkarılmalı ve ek gösterge çarpan katsayıları yükseltilmelidir. Bütün kamuoyunun bildiği gibi; sağlık çalışanı, öğretmen, polis ve din görevlileri için 3600 ek göstergenin müjdesini Cumhurbaşkanımız 6 ay önce seçim beyannamesinde açıklamıştır. 3600 ek gösterge bir an önce yasalaşmalı ve tüm sağlık çalışanlarına verilerek sağlık çalışanlarının ekonomik olarak refah içerisinde yaşaması sağlanmalıdır."

Yüzde 10 seyyanen zam talebi

Gelir vergi oranının artırılarak verilen zam oranının geri alınmasını istemediklerini belirten Yıldırım, gelir vergisi oranının yüzde 15'te sabitlenmesi gerektiğini savundu. "3600 ek göstergenin bir an önce ve ayrım gözetmeksizin sağlık kuruluşlarında çalışan tüm kadro ve unvanlara adil artırımla verilmesi gerektiğini düşünüyor ve her platformda yankı bulacak şekilde yüksek bir sesle söylüyoruz" diyen Yıldırım, "Sağlık çalışanlarının özverili çalışması ile yüzde 86 hasta memnuniyetine katkıda bulunduğumuz sistemde, sürekli darp edilip ölümle tehdit edilen ve hatta katledilen biz sağlık çalışanlarının memnuniyet oranı ne yazık ki yüzde 36'ya düşmüştür. Biz sağlık çalışanları mutsuz ve huzursuzuz, ücret politikalarının yanlışlığı ve hakkaniyetsiz oluşu, çalışırken yaşanabilir ve emeklilikte yaşatabilir olmasını istiyor, özlük hakları düzenleninceye kadar da mutlu olmayacağımızı söylüyoruz. Yıllarca sendikasız bir kenarda beklemekle olmayacağı gibi kısık, etkisiz ve de yetkisiz bir sendikacılık ne kendimize ne özlük haklarımıza nede geleceğimi dair bir iyileştirme sağlayamaz. Hedefimiz mesleki onurumuzu en üst seviyeye çıkarmak, mesleğimizi tekrar yaşanabilir ve saygınlığı olan seviyelere çıkarmaktır. Bunu da sizlerin bize olan inancı, bizlerin size olan samimiyetiyle elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi vakit sağlık çalışanlarının bir ve bütün olma vaktidir. Memurundan hizmetlisine, doktorundan hemşiresine ekip olarak herkesin ortak isteği yüzde 10 seyyanen zamdır" şeklinde konuştu.