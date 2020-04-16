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Sağlık çalışanlarının çocuklarından anlamlı video

İzmir’de sağlık çalışanlarının çocukları, Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına hazırladıkları video ile destek oldu.

İzmir'de sağlık çalışanlarının çocukları, Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına hazırladıkları video ile destek oldu.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısı üzerine bir video paylaştı. "Kahraman sağlık çalışanlarının çocuklarından mesaj var" başlığıyla sosyal medyada paylaşılan videoda, yaşları 4 ile 6 arasında değişen 9 çocuk kamera karşısına geçti. Sağlık çalışanlarının çocukları videoda, "Hastalanırsanız annem sizi de iyileştirir", "Babam işe gitmezse hastalar üzülür", "Bu hastalık bitince babam bana sarılacak", "Siz evde kalırsanız, babam da evine hemen gelir", "Benim annem bir kahraman", "Benim babam öksürenleri iyileştiriyor", "Annem nani nani arabasında çalışıyor", "Hastaların hepsi iyileşince annem eve gelecek" sözleri ile vatandaşlara seslendi. Sağlık çalışanlarının çocuklarının yer aldığı video sosyal medyada büyük beğeniyle karşılandı.

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