Sağlık eski Bakanı Akdağ, Ege yönetimiyle buluştu

Dr. Necdet Budak ve EÜ hastanesi üst yönetimiyle bir araya geldi. Üniversite hastanesini daha ileri seviyelere taşımak için yoğun bir çaba içinde olduklarını dile getiren Rektör Budak, değerli bilgi ve tecrübelerini kendileriyle paylaşan Prof. Dr. Akdağ'a teşekkür etti. Uzun süre Sağlık Bakanlığı yapan Erzurum Milletvekili Akdağ, ilk kez bir üniversite hastanesi tarafından sağlık alanındaki tecrübelerinden yararlanılmak üzere davet edildiğini söyleyip Rektör Budak'a teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı döneminde Türkiye'de sağlıkta dönüşümü hayata geçiren Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, tecrübelerini paylaşmak üzere Ege Üniversitesinin konuğu oldu. Prof. Dr. Akdağ'ı EÜ Rektörlük hizmet binasında EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üst yönetim ve hastane yöneticileri karşıladı. Rektör Budak'la ikili görüşme yapan Sağlık eski Bakanı Akdağ daha sonra EÜ üst yönetimi ve hastane yöneticileriyle bir araya geldi. Üniversite hastanesini daha ileri seviyelere taşımak için yoğun bir çaba içinde olduklarını dile getiren Rektör Budak, “Meclis çatısı altında 22 ve 23.'üncü dönem milletvekilliğim boyunca birlikte görev yaptığımız Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ'a üniversitemize teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Güçlü ve donanımlı akademisyenleriyle üniversite hastanemizi hak ettiği seviyelere çıkartmak istiyoruz. Yoğun bir çalışma içindeyiz, sağlık alanında önemli başarılara imza atan Akdağ'ın tecrübelerinden yararlanmak için bir araya geldik ve her açıdan geniş bir değerlendirme toplantısı yaptık” diye konuştu.

Tecrübelerini paylaştı

İlk kez bir üniversite hastanesi tarafından sağlık alanındaki tecrübelerinden yararlanılmak üzere davet edildiğini söyleyen Prof. Dr. Akdağ, “Davetinizden mutluluk duydum. Sağlık Bakanlığı dönemimizde sağlık alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdik. Çalışmalarımızla sağlık göstergeleri hızlı bir değişime uğradı. Anne ve yeni doğan ölümlerinde ciddi düşüş sağladık, Avrupa Birliği ortalamasından daha iyi noktalara geldik. Vatandaşımızın memnuniyeti yüzde 39'lardan yüzde 70'lere yükseldi. Ege Üniversitesi diğer birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da adını duyurmuş kendini kanıtlamış bir üniversite. Daha iyi sevilere ulaşmak için yapılan çalışmaları çok olumlu buluyorum. Donanımlı kadrosuyla Ege Üniversitesi Hastanesinin istediği seviyeye kolaylıkla çıkacağına inanıyorum” dedi. Gün boyu süren toplantıda, hükümetin 2'nci 100 günlük eylem planı kapsamına alınan hastanenin, akademik kadrosundan poliklinik hizmetlerine, ameliyat ve mali durumuna kadar birçok alanına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.