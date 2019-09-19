Sağlık, kültür ve sanat merkezinin açılışı 21 Eylül'de

İzmir'de hizmet verecek olan sağlık, kültür ve sanat merkezinin açılmasına az bir süre kalırken, merkezin kültürel etkinliklerde önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Medical Park İzmir Hastanesi öncülüğünde hayata geçirilen sağlık, kültür ve sanat merkezi, Prof. Dr. Murat Cem Miman'ın fotoğraf sergisi ile Westpark Outlet'de 21 Eylül Cumartesi günü saat 15.45'de açılıyor.

Merkezin kente önemli bir boşluğu dolduracağını ifade eden Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Açılan bu merkez sayesinde vatandaşlarımızın sanat ile olan ilişkisini güçlendirmeyi ve aynı zamanda da bir sosyal sorumluluğu yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Bu merkezde; resim, fotoğraf sergileri, kültürel etkinlikler ve aktiviteler yer alacak. Kentin kültür, sanat yaşamının gelişimine katkıda bulunacak. Öte yandan sağlıklı yaşam temalı içeriklerle halkımızı bilgilendireceğiz. Merkezin açılışında Medical Park İzmir Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Murat Cem Miman'ın fotoğraf sergisinin yer alması bizler için ayrı bir övünç kaynağı. Tüm İzmirlileri bu merkeze, kültür dolu anları yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

Açılış programında, Şifa Veren Sesler Çocuk Korosunun da mini bir konser vereceği belirtildi.