Sağlık sektörü panelde buluştu

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği tarafından düzenlenen "Özel Sağlık Hizmet Sunumu ve Özel Sağlık Sigortacılığı İlişkisi" konulu panelde sağlık sektöründeki sorunlar tartışıldı.

Özel Sağlık Hizmet Sunumu ve Özel Sağlık Sigortacılığı İlişkisi" konulu panel, hem sağlık hem de sigorta sektöründen önemli isimlerini bir araya getirdi. Programa, Medical Park İzmir Hastanesi ev sahipliği yaptı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Medical Park Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.Zeki Hozer, optimum sağlık hizmeti ile bunun finansmanını sağlayan sigorta şirketlerinin sürdürülebilir kar realizasyonu arasındaki kritik referansa dikkat çekerek, özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasında 1 milyona ulaşan poliçe potansiyeli olduğunu vurguladı.

Oturum başkanlığını İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Kıdak'ın yaptığı panelde, Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdür Yrd. Dr. Nilgün Söylemezoğlu, Park Tıp Merkezi Kurucusu Dr. Mehmet Zafer Kitiş, Grupama Sağlık Sigortası Müdürü Elvan Atalay ve Marsh Brokerlik Kıdemli Müşteri İlişkileri Yöneticisi Deniz Kanat da sektör hakkındaki sunumlarını gerçekleştirdi.

Amaç hastaya maksimum fayda sağlamak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Kıdak, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın yükselen bir trendde olduğunu belirterek, "Buna rağmen yapılması gereken düzenlemelerin henüz oturmadığını ve gerek sigortacılık açısından gerekse hizmet sunucuları açısından sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Bu süreçte taraflara büyük roller düşüyor. Bu kapsamda kurumlar arasında güven ortamının oluşturulması ve herkesin sorumluluğunun tanımlanması gerekiyor. Buradaki amaç hastaya maksimum faydayı sağlamak” dedi.

Katılımın yüksek olduğu panelin ardından Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer, konuşmacılara plaket takdim ederek teşekkür etti.