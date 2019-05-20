Sağlık-Sen 1 No'lu Şubesi İzmir'de yetkili sendika seçildi

Sağlık-Sen 1 No'lu Şubesi 390 üye artışıyla yüzde 13 büyüyerek İzmir'deki yetki yarışını ezici üstünlükle kazandı. Bölgelerinde bulunan 18 kurumda da etkili ve yetkili sendika olan Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubesi Başkanı Özgür Yıldırım, "Tamamlanan yetki süreci yeni bir başlangıçtır. Sendikal alanda sağlık çalışanlarımız için vereceğimiz mücadelemizi ilkelerimizden taviz vermeden, dik duruşumuzla ekip olarak sürdüreceğiz. Bundan sonrası daha güzel olacak'' dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de sendikaların kurumlardaki üye sayımı tamamlandı. Yapılan sayımlar sonucunda Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubesi bölgesinde bulunan 18 kurumunda da yetkili sendika seçildi. Üye sayısındaki 390 kişilik artışla yüzde 13 büyüme oranı sağlayan Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubesi Başkanı Özgür Yıldırım teşekkür mesajı yayınladı. Yayınladığında mesajda "Bundan sonrası daha güzel olacak'' diyen Başkan Yıldırım tüm temsilcilerine, yönetim kuruluna, başkan yardımcılarına ve üyelerine teşekkür etti.

"Güçlü bir genel merkez güçlü şubelerle daha güzel olacak"

Tamamlanan yetki sürecinin yeni bir başlangıç olduğunu belirten Başkan Özgür Yıldırım, "Her zaman sağlığın bir ekip işi olduğuna vurgu yaptım. Biz birlikteliğe inanan, samimiyetten güç alan bir ekibiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana edindiğimiz tecrübe ile yeni dönemde her bakımdan çok daha büyük işler başarmanın mücadelesini vereceğiz. Yakın zamanda göreve gelen Genel Başkanımıza ve yönetim kuruluna 390 yeni üye hediye ediyoruz ve diyoruz ki, güçlü bir genel merkez, güçlü şubelerle daha güzel olacak. Tüm sağlık çalışanlarının refahı, huzuru, geleceğe güvenle bakabilmelerinin mücadelesini vermek için çıktığımız bu yolda hiç durmadan, eğilmeden, korkmadan tüm temsilcilerimizle, yönetim kurulu ve üyelerimizle el ele, kol kola yürüyecek, omuz omuza çalışacağız. Sağlık çalışanlarının her kademesini, her birini yol ve dava arkadaşım, gönüldaşım olarak gördüm, görüyorum. Yolumuzun doğruluğundan şüphemiz yok. Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracağımızdan şüphemiz yok. Rabbim bizleri nereden geldiğini unutup, nereye gideceğini şaşıranlardan eylemesin. Herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.