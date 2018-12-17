Sağlık-Sen Genel Başkan Vekili'nden Sağlık Bakanına çağrı

Sosyal Hizmet ve Sağlık Çalışanları (Sağlık-Sen) İzmir 1 No'lu Şubenin gerçekleştirdiği divana katılan Genel Başkan Vekili Semih Durmuş yaptığı konuşmada, "Sağlık Bakanı, sağlık çalışanlarının sorunlarının acilen çözüm üretmelidir" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkan Vekili Semih Durmuş, Sosyal Hizmet ve Sağlık Çalışanları (Sağlık-Sen) İzmir 1 No'lu Şubenin gerçekleştirdiği toplantıya katıldı. Burada katılımcılara bir konuşma yapan Durmuş, Sağlık-Sen'in büyük bir sendika olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Semih Durmuş, "Kırıcı, yıkıcı bir değil yapıcı inşa edici bir üslup kullanmalıyız. Büyük bir azim ve güçlü bir irade sahibi olmaktır; sabırlı olacağız. Özgür Yıldırım başkanımızı sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Diğer biz insan yetiştireceksek, bu insanlara değer verdiğimiz ölçüde yetişmelerini sağlayabiliriz" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkan Vekili Semih Durmuş, "Sağlık Bakanı, sağlık çalışanlarının sorunlarının acilen çözüm üretmelidir. Sorunların en önemlilerinden biri 3600 ek göstergedir. Gerçekten çalışanların uzun süredir beklediği bu harika düzenleme uygulama birliğinin sağlanmamış olması nedeni ile mundar edilmektedir. Hiç bir meslek grubu; öncelenmeden, ötelemeden, ötekileştirmeden aynı yasa ile ve aynı zamanda ve tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Şuanda sağlık çalışanları ayda 10 nöbet tutarak çalışmaktadır. Burada yaşanan dram her geçen gün dahada artmaktadır. Bu durum sürdürülebilir bir durum değildir. Döner sermaye adaletsizliği acil çözüm bekleyen bir sorundur. Bundan 10 yıl önce ek ödeme uygulaması çıktığında 240 lira ek ödeme alınır, 700-800 TL arası döner sermaye alınırdı. Sabitin üç katı döner sermaye aldığımız günlerden döner sermayenin üçte birini alır duruma geldik. Bu durum döner sermaye ücretlerindeki kaybımızı net olarak göstermektedir" diye aktardı.

"Sağlık çalışanı istihdamı arttırılmalıdır"

Durmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün unvanları aynı, eğitimleri aynı çalışmışlığı aynı olmasına rağmen, eşit düzeyde farklı iki hastanede çalışan arkadaşlarımız bir birinden çok farklı ücret almaktadırlar. Sağlık hizmeti alanların memnuniyeti yüzde 79; ama sağlık çalışanlarının memnuniyeti yüzde 35'lerde. Eskiden herkes Sağlık Bakanlığı'na geçmek isterdi; şimdi ise herkes Sağlık Bakanlığı'ndan kaçmak istiyor. Bugün bir sağlık çalışanı arkadaşımız aslında dört kişinin yapması gereken işi tek başına yapıyor. Bizler yeni Sağlık Bakanımıza buradan sesleniyoruz; iliklemesi gereken ilk düğme döner sermayedeki bu adaletsizliği ortadan kaldırmak olmalıdır. Alın terinin karşılığı sağlık çalışanlarımıza verilmelidir. En son yaşanan garipliklerden biri de icap nöbeti uygulamasıdır. Türkiye'nin yarısında icap nöbeti tutanlara ücret ödenmekte, diğer yarısında ise ödenmemektedir. Bakanlıkta şöyle bir durum var; telefon edip sorduğunuzda, 'icap nöbeti ödensin' diyen yetkililer, yazılı olarak sorduğunuzda 'ödenmesin' diye cevap geliyor. Böyle bir keşmekeş mevcut. Bir diğer önemli konumuz da sağlık çalışanlarının istihdamı hususudur. Bugün sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin kısaltılması ve iş yükünün azaltılması için sağlık çalışanı istihdamı arttırılmalıdır."