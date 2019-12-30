Sağlık-Sen, iki kişinin öldüğü saldırıyı sert bir şekilde kınadı

Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, İzmir'in Torbalı ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi hekimi Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in öldürülmesi olayını sert bir şekilde kınadı.

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi hekimi Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal, Enver Yıldız tarafından öldürülmüştü. Bir polis memurunu da yaralayan katil zanlısı, yaralı olarak yakalanmıştı.

Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir de, sağlık camiası olarak derin üzüntü içerisinde olduklarını kaydetti. Özdemir, "İlçe Müdürümüz Dr. Fuat Mehmet Park, daha önce 17 suçtan sabıkası bulunan bir şahıs tarafından gece saat 21.00 civarında evine zorla girilerek, gasp edilmeye çalışılmış ve ateşli silah ile başından vurulmuştur. Ağır yaralı halde Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan ilçe müdürümüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Zanlı, aynı bölgede ikamet eden Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Harun Gülcemal'in evine de aynı şekilde gasp amaçlı girmeye çalışmış, saldırıda hekimimizin eşi Hatice Gülcemal'i silahla vurarak öldürmüştür. Emniyet güçlerimizin yapmış olduğu çalışma sonucu izine rastlanan saldırgan daha sonra güvenlik güçlerimizle çatışmaya girip bir polis memurumuzu da yaralamıştır. Fail yapılan çalışmanın ardından kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alınmıştır. Failin yakalanması bir nebzede olsa içimizi rahatlatmış olup, üzüntümüz ve acımız derindir. Özellikle sağlık çalışanlarına yönelik yapılan saldırılar ve bu tür menfur saldırılar tüm sağlık çalışanlarını derinden üzmektedir. Bu vesile ile ilçe sağlık müdürümüz ve doktor eşine Allah'tan rahmet, yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyor, ailelerine ve tüm sağlık camiamıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.