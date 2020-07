Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube, üye sayısında rekor kırdı

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube, yüzde 20 üye artışıyla İzmir'deki yetki yarışını ezici üstünlükle kazandı. Bölgesinde etkili ve yetkili sendika olduklarını belirten Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "Bir yetki sürecini daha geride bıraktık. Bize verilen yetki doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi. Bizler tüm sağlık çalışanlarımız için ‘Elif' gibi dimdik durmaya, son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Şimdi çok daha güçlüyüz'' dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de sendikaların kurumlardaki üye sayımı tamamlandı. Yapılan sayım sonucunda Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube, bölgesinde yetkili sendika seçildi. Üye sayısındaki yüzde 20 artışla yüksek bir büyüme oranı sağlayan Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube'nin başkanı Özgür Yıldırım, teşekkür mesajı yayınladı. Yayınladığı mesajda "Artık çok daha güçlüyüz'' diyen Başkan Yıldırım tüm temsilcilerine, yönetim kuruluna, başkan yardımcılarına ve üyelerine teşekkür etti.

“Mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek”

Başkanı Yıldırım, “Aşılması zor bir rekor kırdık. Rakip sendikaların toplam üye sayısını sadece şube olarak ikiye katladık. Hatta bir çoğunun toplam üye sayısından 2 kat fazla üyeyle, yol ve dava arkadaşıyla, omuz omuza mücadele etme şerefine nail olduk. Bu sebeple tüm temsilcilerime, yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyor, şubemize üye olan arkadaşlarımıza da ‘hoş geldiniz' diyorum. Şimdi çok daha güçlüyüz. Sizlerden aldığımız güçle ‘Elif' gibi dimdik, eğilmeden, bükülmeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Vermiş olduğum mücadele son nefesime kadar sürecek. Çünkü ben sağlık çalışanı olmanın ne demek olduğunu biliyorum. Çünkü ben emeğin, alın terinin ne demek olduğunu biliyorum. Çünkü ben evladını evde bırakarak gece nöbete gelmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü ben sahanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bu sebeplerle buradan bir kez daha haykırıyorum. Birlikteyiz ve güçlüyüz. Güçlüyüz ve başaracağız. Hak'tan, haklıdan yana olmaya devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarının sesi, gözü, sözü olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yolumuzun doğruluğundan şüphemiz yok”

Tamamlanan yetki sürecinin yeni bir başlangıç olduğunu belirten Başkan Özgür Yıldırım, "Her zaman sağlığın bir ekip işi olduğuna vurgu yaptım. Biz birlikteliğe inanan, samimiyetten güç alan bir ekibiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana edindiğimiz tecrübe ile yeni dönemde her bakımdan çok daha büyük işler başarmanın mücadelesini vereceğiz. Tüm sağlık çalışanlarının refahı, huzuru, geleceğe güvenle bakabilmelerinin mücadelesini vermek için çıktığımız bu yolda hiç durmadan, eğilmeden, korkmadan tüm temsilcilerimizle, yönetim kurulu ve üyelerimizle el ele, kol kola yürüyecek, omuz omuza çalışacağız. Sağlık çalışanlarının her kademesini, her birini yol ve dava arkadaşım, gönüldaşım olarak gördüm, görüyorum. Yolumuzun doğruluğundan şüphemiz yok. Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracağımızdan şüphemiz yok. Rabbim bizleri nereden geldiğini unutup, nereye gideceğini şaşıranlardan eylemesin. Herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.