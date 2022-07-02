Sağlık-Sen İzmir 1 Nolu Şubede yeni başkan Gençer Yılmaz oldu

Olağan Genel Kurulunda yapılan seçime tek aday olarak giren Gençer Yılmaz, başkan seçildi.

Sağlık-Sen İzmir 1 Nolu Şubesi, 2. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda yapılan genel kurula Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık-Sen il başkanları, sağlık kurumlarının yöneticileri ve üyeler katıldı.

Gençer Yılmaz: “Çok çalışacağız”

Genel kurulda seçime tek aday olarak giren Gençer Yılmaz, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Gençer Yılmaz, Sağlık-Sen'in ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu şiar edindiğini belirterek, “Erdemliler hareketi olan sendikamızın yeniden inşası için kollarımızı sıvıyoruz. Bu büyük davayı İzmir'de yeniden zirveye taşıyacağız. Çünkü; bizim samimiyetimiz, irademiz, azmimizi kararlılığımız ve en önemlisi sarsılmaz bir imanımız var. Genel kurulumuz bir formaliteden ibaret değil, biz bu yolda eklem ağrılarından kurtulmuş, herkesle barışık, demokratik, katılımcı ve özgürlükçü bir kimlikle erdemli sendikacılığı sizinle birlikte inşa edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Bizim işimiz çok. Bugünden sonra da çok çalışacağız. Biz bu inanç ile yetki kaybedilen yerlerde yetkiyi tekrar almayı hedefliyoruz. Bunun için de gece gündüz demeden el ele vererek çalışacağız. Teşkilatımızı diri tutmayı, sağlık çalışanlarımızın sorunlarını sorunun merkezinde çözmeyi amaçlayıp birlik ve beraberliğimizi tesis etmenin yollarını arayacağız. Proje üreten ve bunlarla sağlık çalışanlarına ve sağlık sistemine katkı sunan bir sendika şubesi olmak istiyoruz” dedi.

Durmuş'tan yeni yönetime destek

Gençer Yılmaz'ın ardından sözü alan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise seçimin hayırlı olmasını dileyerek, “Gençer bey konuşurken heyecanını da ideallerini de ses tonuna yansıttı. İnşallah bu heyecan şubemizi İzmir'de büyük başarılara taşıyacak bir heyecandır. Tüm yönetim kurulundaki arkadaşlarım gecesini gündüzünü bu işe adayacak bir ekip olarak görünüyor. İzmir'in şanına yakışır bir sendikal bir kimliğe bundan sonra kavuşacak” diye konuştu.

Semih Durmuş, memurların da işçiler gibi mücadele vererek sendikacılık yapmalarının önemine dikkat çekerek birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

Konuşmaların ardından faaliyet, denetim ve mali raporlar okunurken geçmiş yönetim ibra edildi. Daha sonra yapılan oylamada seçime tek aday olarak giren Gençer Yılmaz başkan seçildi.