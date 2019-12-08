Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubeden divan toplantısı

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubenin aralık ayı divan toplantısı Çeşme'de yapıldı. Toplantıya katılan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş "Taleplerimiz belli, bu doğrultuda ciddi adımlar attık. Görüşmelerimiz iyi gidiyor. Yakın zamanda sağlık çalışanlarına müjdeli haberi vereceğiz" dedi.

Türkiye'nin yetkili sendikası Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubenin aralık ayı divan toplantısı Çeşme'de yapıldı. Otelde yapılan toplantıya İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural, Aydın Şube Başkanı Abdülbaki Karaer, Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Kütahya Şube Başkanı Ahmet Demirsöz, Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Şırnak Şube Başkanı Gıyaseddin Uçaş ve çok sayıda başhekim katıldı.

"Sahadan 10 kişi toplayın, daha iyi işleyen bir sistem kurar"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş toplu sözleşme sürecinde talep edilen maddelerin peşini bırakmadıklarını ifade ederek, "Toplu sözleşme masasında isteklerimiz ne ise, hala yanı noktadayız, taleplerimizin peşini bırakmadık, bırakmayacağız. Bu alanda birçok komisyon kurduk, birçok bürokratik görüşme gerçekleştiriyoruz, görüşmeler çok iyi gidiyor. Yakın bir süreçte sağlık çalışanlarımıza müjdeli haberler vereceğiz. Uzun zamandır sağlık çalışanlarının hakları ötelenmiş durumda. Önceden polisten, öğretmenden daha yüksek maaş alan sağlık çalışanları günümüzde daha az maaş alır hale gelmiştir. Sistemde yürümeyen, kilitlenen noktalar var. Bir Maliye Bakanlığı bürokratını alın getirin, bir hastaneyi yönetebiliyorsa biz bir şey demeyeceğiz" dedi.

Döner sermaye sistemi hakkında da konuşan Başkan Durmuş, "Döner sermaye sistemi gelinen noktada tam tersine işlemektedir, çok çalışan az para almaktadır. Döner sermaye sisteminin çökmüş olduğu konusunda herkes hemfikir. Sahadan 10 tane adam toplasak, çok daha iyi işleyen, yürüyen ve çok daha adaletli bir sistem inşa ederler. Sağlık çalışanlarının mutluluğundan söz edeceksek eğer ilk düğmeyi döner sermaye olarak iliklemek gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Malpraktis Kanunu'na karşıyız"

Malpraktis Kanunu'na karşı olduklarını belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, şöyle konuştu:

"Bizler Sağlık-Sen olarak bu uygulamaya, bu kanuna karşıyız. Siz şahsın yararına, sağlığına kavuşması adına canla başla çalışacaksınız fakat zarar görmüş olacak ve sonucunda ceza alacaksınız. Bu yanlış bir uygulama, bir hakim yanlış bir karar verdiğinde, kişi 10 yıl boş yere hapis yattığında, durum anlaşıldığında nasıl ki hakim verdiği hatalı karardan dolayı sorumlu tutulmuyor, bir ceza-i müeyyide ile karşılaşmıyorsa, bu durum sağlık alanında da geçerli olmalıdır. Bu alanda da ciddi çalışmalarımız var. Buradan bir kez daha saygıdeğer kurucumuz Mehmet Akif İnan'ın sözlerini hatırlatmak istiyorum 'ülkenin yarınları bu teşkilatın elindedir.' Bu doğrultuda kendinizi yetiştirin, geliştirin, sizlere güveniyorum."

"Performans sistemi için acil çözüm bekliyoruz''

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural toplantıda yaptığı konuşmasında toplu sözleşme sürecine kendilerini suçlayan sendikalara gönderme yaparak, "Birçok çarpık açıklamasıyla karşılaştık. Sağlık çalışanlarının mağduriyetini kendilerine kar sağlama aracı gören, sağlık çalışanını sadece bir araç olarak gören bu sendikanın varlığı bizi sağlık camiasına bir kez daha üzdü. Sağlık alanındaki tüm sendikaların amacı sağlık çalışanının huzur, refah ve mutluluğu olmalıdır. Amacı, araç olarak görenler kendi kazdıkları yalan kuyusunda debelenerek daha da dibe batacaklardır" diye konuştu.

Dural yaptığı açıklamada performans sisteminin acilen değişmesi gerektiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Sistemde uzun zamandır köklü değişiklikler yapılmaması, yanlış uygulama ve yönelimlerin artması sistemi tıkayan paradigmalardan biridir. Örneğin bundan 5 yıl önce sabit ek ödemeler, döner sermaye havuzunun yüzde 25'ini oluştururken bugün bu ödemeler yüzde 80'inine karşılık gelmektedir. Sabit ek ödemelerin gün geçtikçe döner sermaye havuzunun büyük kısmını kaplaması sistemin açmazları olarak karşımızda durmaktadır. Böylece sabit ek ödemeler 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artmakta, dağıtılabilir döner sermaye ise SUT fiyatları artmadığından 14 yıldır sabit kalmaktadır. Çalışanların neredeyse tamamı bu dağılımın adaletsiz olduğunu düşünmektedir. Sendikamızın açtığı dava ile dağıtılabilir döner sermaye hesabında hazine hissesi yerine, yüzde 1 hesaplanması yönünde kazanımlar elde edilmişse de bakanlık dağıtılabilir tutar konusunda yüzde 46,5 yerine yüzde 39,5'u esas almaya devam etmektedir. Bu hesaba göre ne yazık ki dağıtılan tutarlar yüzde 37'nin altına düşmektedir. Döner sermaye sisteminde günümüzde gelinen nokta, performansı artırmak yerine motivasyonu düşürmesi, haksızlık ve mutsuzluklara yol açması, iş yeri barış ve huzurunu bozması yönündedir. Bu sistemin miadı dolmuş, son kullanma tarihi geçmiştir. Sağlık çalışanlarına yarar sağlamak şöyle dursun ciddi tahribatlara neden olmaktadır. Birçok hekim arkadaşımız çalıştıkları hastanelerden istifa ederek, kendilerine özel sektörde iş aramaktadır. Bu gidişata acilen dur denilmesi gerekmektedir. Sistemin sağlık çalışanlarında meydana getirdiği tahribat sadece sağlık çalışanlarının değil tüm Türkiye'nin sorunudur."

"Toplu taşımadan indirimli faydalanmak istiyoruz"

Divan toplantısında konuşma yapan Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım ise talepler listesini hatırlatarak, "Taleplerimizin tamamı yerine getirilene kadar her platformda söylemeye devam edeceğiz. Genel taleplerin yanı sıra yerel talepler de var. Yapılacak şehir hastanesinin yakınlarında hazine arazilerinin olduğunu biliyoruz. Hastanede çalışacak 5 bin civarındaki sağlık personeli ikametgahının sağlanması, ulaşılabilirliğin kolaylaştırılması ve şehir hastanesinde çalışmanın cazip hale getirilmesi adına TOKİ'den bölgede sağlık çalışanlarına özel bir toplu konut projesi istiyoruz. Ayrıca buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Soyer'e de sesleniyoruz; bizler de tıpkı öğretmenler gibi toplu taşımadan indirimli faydalanmak istiyoruz. İzmir'deki sağlık çalışanlarının ve onların yakınlarının konaklama hususunda yaşadığı sıkıntılara herkesin malumu. Bu konuda bakanlık ve yerel siyasetin sağlık çalışanlarının faydalanacağı sosyal tesisin oluşturulması için tez zamanda adım atılmasını bekliyoruz" dedi.

Sunumunu Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden Sağlık Teknikeri Deniz Aslan'ın üstlendiği divan toplantısında Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Tuba Zavaroğlu'nun komisyonun faaliyetlerini anlattığı konuşma katılımcılara duygusal anlar yaşattı.