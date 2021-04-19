Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubesi'nden iki doktorun darp edilmesine sert tepki

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçtiğimiz günlerde iki hekimin darp edilmesine tepki gösteren Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cihan Bektaş, "Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin en ağır şekilde cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim bir saniye bile bu saldırgana ve vicdansıza gösterecek sabrımız bitti. Bu işin peşini bırakmayacağız" diyerek saldırıyı yapan şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görev yapan iki doktor, hasta yakınına içerideki hastaların rahatsız olmasından ötürü kliniğe giremeyeceğini söylemiş ve bunun üzerine sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştı. Darp edilen doktorlar, daha sonra söz konusu şahıstan şikayetçi oldu.

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cihan Bektaş da, saldırıya tepki göstermek için bir basın açıklaması yaptı. "Bu saldırıyı asla kabul edemeyiz. Artık sabrımız tükendi" diyen Bektaş, olay anını anlattı.

"Bu saldırgana ve vicdansıza gösterecek sabrımız bitti"

Cihan Bektaş, "Tüm hastanelerde uygulandığı gibi Kadın Hastalıkları Polikliniklerinde erkeklerin beklemesinden hastaların rahatsızlık duyması üzerine hasta yakını uyarılıyor; fakat hasta yakınlarının içeriye girmek istemesi nedeniyle doktorlar tarafından ikaz edilerek dışarı çıkması isteniyor. Bunun üzerine hastanın eşi çıkmak istemiyor. Bir sonraki ikaz edilmesinde eşine dönerek ‘ben çıkıyorum; ama bunlar sana bağırırsa bunların' diyerek küfürler savurmaya, hekim arkadaşlarımıza hakaret etmeye başlıyor. Agresif hareketler sergileyerek, bağırmaya başlayan hasta yakını, bağırmaması ve dışarı çıkması konusunda tekrar ikaz ediliyor. Yapılan ikazın üzerine, adam hekim arkadaşımıza aniden saldırıyor ve yüzüne yumruklar atıyor. Araya kadın olan hekim arkadaşımız girmeye çalışıyor. Saldırgan, kadın olan hekim arkadaşımıza da saldırıyor, vuruyor ve onu kapıya çarpıyor. İki hekim arkadaşımızın darp edilmesi, güvenlik görevlileri yetişene kadar devam ediyor. Bunu hangi insan yapabilir? Bunu hangi vicdan kabul edebilir? Biz söyleyecek söz bulamıyoruz. Tüm sözcükler boğazımızda düğümleniyor. Yaşanan hadisede, sağlık çalışanları darp ediliyor. Biri kadın, iki gencecik arkadaşımız dayak yiyor. Tek derdi, insana hizmet etmek, acılarını dindirmek olan sağlık çalışanlarımız, insanlıktan uzak bir yaratık tarafından saldırıya uğruyor. Daha da acısı bu saldırgan serbest bırakıyor. Bu yaşananları artık bizim vicdanımız kaldıramıyor, kabul edemiyor. Yaşanan olayda sağlık çalışanlarımız kadar onların aileleri de travma yaşıyor. Bu manevi işkencenin hesabını kim verecek. Herkes duysun, bilsin ki, bizim artık sabrımız tükendi. Bizim bir saniye bile bu saldırgana ve vicdansıza gösterecek sabrımız bitti" diye konuştu.

"En sert şekilde cezalandırılmalıdır" dedi, serbest bırakılmasına tepki gösterdi

Sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için sert ceza tedbirleri alınması gerektiğine vurgu yapan Başkan Bektaş, şöyle devam etti:

"Ardı ardına meydana gelen sağlıkta şiddet olayları sabrımızı tüketmiştir. Bu canilere öyle bir ceza verilmelidir ki caydırıcılık etkisi olabilsin, sağlıkta şiddetin önüne geçilebilsin. Sağlık personelinin can güvenliği yok. Bu şartlar altında, baktığı hastadan korkan sağlık çalışanları psikolojik olarak büyük baskı altında. Bir an evvel sağlık personeline şiddet kapsamında önlemler alınmalı. Kanun Hükmünde Kararname çıkartılmalı ve en sert şekilde cezalandırılmalı. Bir insanı, bir sağlık çalışanını, bir kadını, görevini yapmaya çalışan personeli darp eden, hakaretler eden, küfürler, tehditler savuran bir cani nasıl oluyor da serbest bırakılıyor? Biz bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Yaşanan pandemi sürecini cansiperane yürüten, bu süreçte canını hiçe sayarak fedakarca çalışan, gecesi, gündüzü olmayan sağlık çalışanının canı bu kadar mı değersiz? Sağlık çalışanına saldırmak, hakaret etmek hainliktir, başka açıklaması olamaz. Bu hainlerin en ağır şekilde cezalandırılması ve alacağı cezanın emsal teşkil etmesi için elimizden geleni yapacağız. Sürecin takipçisi olacağız. Hekim arkadaşlarımıza tüm imkanlarımızla hukuki destek vereceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.