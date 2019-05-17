Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubesinden MHP'ye ziyaret

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım ve yönetimi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'i makamında ziyaret etti.

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'i makamında ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişi yapılan ziyarette, sağlık çalışanlarının sorunlarına değinildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede İzmir'deki hastanelerin durumuna ve sendikal faaliyetlere de konuşuldu. Cumhur İttifakının ülkenin bekası açısından önemine vurgu yapılan nezaket ziyaretinde Başkan Özgür Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'e Türk bayrağı plaketi takdim etti.