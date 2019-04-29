Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube'nin futbol turnuvası tamamlandı

Çekişmeli anlara sahne olan ve Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube tarafından düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasında başarılı olan takımlar ödüllerini aldı.

Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube, kurumlar arası futbol turnuvası düzenledi. Finalde Behçet Uz Eğitim Araştırma Hastanesi ile SBÜ Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi arasında oynanan maçta, 5-2 maç sonucuyla Behçet Uz EAH Spor takımı birinciliği kazandı. İkinci Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi takımı olurken, üçüncüde İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi oldu. 15 takımın katıldığı maçta ödüllerde verildi.

Turnuva hakkında değerlendirmelerde bulunan Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Sendikamız sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hak ve menfaatlerini, özlük haklarını geliştirip korumanın yanında aynı zamanda da kurumlarımızın kaynaşması, sporu teşvik etmek ve birlik beraberliği artırmak amacıyla sosyal faaliyetlerimizden biri olan ve geleneksel hale getireceğimiz futbol turnuvamızı düzenledik" dedi.