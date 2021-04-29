Sağlık-Sen İzmir Başkanı Bektaş: "Sağlık çalışanlarının kronik sorunları çözülmeli"

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cihan Bektaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yaptığı basın açıklamasında, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekerek, “Pandemi sürecinin sona ermesi, başta sağlık emekçileri olmak üzere kuşkusuz herkesi sevindirecek. Sağlık çalışanlarını memnun edecek bir diğer husus da artık kronik hale gelen sorunlarının çözümü, talep ve beklentilerinin karşılanması, zorlukların son bulmasıdır” dedi.

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cihan Bektaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

“Alın terinin, emeğin ve örgütlü mücadelenin sembolü 1 Mayıs'ı, geçen yıl olduğu gibi bu sene de ne yazık ki pandeminin gölgesi altında kutlayacağız” diyen Cihan Bektaş, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleye dikkat çekti.

Bektaş, “Temennimiz bu olağanüstü sürecin bir an önce son bulmasıdır. Sürecin sona ermesi, başta sağlık emekçileri olmak üzere kuşkusuz herkesi sevindirecek; ancak sağlık çalışanlarını memnun edecek bir diğer husus da artık kronik hale gelen sorunlarının çözümü, talep ve beklentilerinin karşılanması, zorlukların son bulmasıdır. Bürokratından bakanına herkesin bu tablonun farkında olmasına rağmen alkışın ve takdirin ötesinde çözüme dönük herhangi bir adım atmamaları, sağlık çalışanlarını derin hayal kırıklıklarına uğratmaktadır” şeklinde konuştu.

Sorunların çözümü için çağrı var

Cihan Bektaş, “Bugün sağlık çalışanları, ağır iş yükünden kaynaklı tükenmişlikle, sorunlarının çözümüne dair bir ışık görememelerinden kaynaklı ümitsizlik arasına sıkışıp kalmış durumdalar. Oysa bu yıl ‘sağlık çalışanları yılı' ilan edildi. Bu ilan, fedakarlığın teslimi noktasında elbette gurur duyulacak bir uygulama; ancak bununla kalmamalı, sağlık çalışanlarının tüm sorunları bu yılın anlam ve önemi dikkate alınarak bir an önce çözülmeli. Bu nedenle buradan bir defa daha çağrıda bulunuyoruz; yol yakınken bir an önce adım atın. Adım atın ki sağlık çalışanları kronik sorunlarının cenderesinden kurtulsunlar. Adım atın ki sağlık çalışanlarının yükleri hafiflesin. Adım atın ki sağlık çalışanlarının yüzü gülsün, kutsal mesleklerine dört elle sarılsınlar” diye aktardı.

"Belki de en eski sorun ağır iş yükü"

Sağlık çalışanlarının çok sayıda sorunu olduğunu ifade eden Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cihan Bektaş, bazılarını şöyle sıraladı:

“Sağlık çalışanları, hakkaniyetsiz ve adaletsiz döner sermaye sisteminin sil baştan yeniden inşa edilmesini istiyorlar. Kamuda keşmekeşe neden olan ve çalışma barışını bozan sözleşmeli istihdama son verilip kadro güvencesine kavuşmak istiyorlar. Nöbet ücretlerinde yaşadıkları sorunların çözüme kavuşmasını istiyorlar; ayrıca, icap nöbet ücretlerinin bağış değil, hak olduğunu tüm sağlık çalışanları çok iyi biliyor. Belki de en eski sorun ağır iş yükü. Yıllardır sağlık çalışanları istihdam yetersizliğinden dolayı iş yükü altında ezildiklerini dile getiriyor. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları düzenli ve belli aralıklarla yapılmadığı için mali, özlük ve sosyal haklar noktasında hak kayıpları yaşanıyor; ayrıca sağlık çalışanları artık şiddetle anılmak istemiyor. Şiddete karşı toplumdan bir zihniyet değişimi bekliyorlar.”