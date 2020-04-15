Sağlık-Sen: "Mücadelemiz sonuç verdi"

Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen sağlıkta şiddet yasası ile ilgili yaptığı açıklamada, Sağlık-Sen olarak verdikleri mücadelenin sonuca ulaştığını ifade etti.

Sağlıkta şiddet yasasının TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini değerlendiren Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, uzun süredir mücadele verdiklerini vurguladı. Her koşulda insan sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin, artık cezasız kalmayacağını belirten Özdemir, “Başta milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Farklı unvan ve branşlarda, görevi başında şiddete uğrayarak vefat eden sağlık çalışanlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yasanın Meclis'te gurubu bulunan partilerin uzlaşısıyla kabul edilmesinin sevindirici olduğunu belirten Özdemir, “Sağlıkta şiddet teklifinin Meclis'te grubu bulunan partilerin uzlaşısıyla kabul edilmesinin ardından, hakaret, tehdit, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezalar yüzde 50 artırılacak. Hapis cezası ertelenmeyecek. Başka personel varsa mağdur çalışan işten çekilebilecek” diyerek açıklamasına son verdi.