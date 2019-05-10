Sağlık-Sen Şube Başkanı Yıldırım: "Bazı sağlık kuruluşlarında başıboşluk var"

Sendikaların yetki döneminin gelmesiyle birlikte bazı sağlık kurumlarında başıboşluk meydana geldiğini belirten Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, ‘‘Sendikacılığa aykırı davranan, görevini kötüye kullanan bazı sendika başkan ve üyeleri ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünü görevini yapmaya davet ediyorum'' dedi.

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "Sendika yetki dönemi yaklaştıkça arsızlık tavan yapmış, herkes bir kenarından tutarak 'sendika başkanı' ve 'başkan yardımcısı' adı altında izin kullanır olmuştur. Kurumların idarecileri kimden, neden korkuyor? İl Sağlık Müdürlüğünü ve 4688 Sayılı Sendikalar Kanununu bildikleri halde bilmezlikten gelen, aymaz sendika yöneticilerine sessiz kalan hastane yöneticilerini görevini yapmaya davet ediyorum" dedi.

"Sizler idareci misiniz yoksa idare mi ediyorsunuz?"

"İl Sağlık Müdürlüğüne soruyoruz; işe gelmeyen, kafasına göre izin kullanan sendikacılara gerekli işlemler neden yapılmıyor, bir çekinme durumu mu söz konusu?'' diyen Başkan Yıldırım, ‘gariban memur 1 saat işe geç geldiğinde tutanak tutuluyor. Mazeretsiz işe gelmediğinde hakkında yasal işlem yapılıyor. Sendika başkanı ve yardımcısı adı altında saatlerce işe gelmeyen ve gelip görünüp iş yerinde olmayanlara hesap sormayan Konak Diş Hastanesinin başta müdürü olmak üzere tüm yöneticilerine sesleniyorum. Sizler idareci misiniz yoksa idare mi ediyorsunuz?'' dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesaide gözükürken TV'de canlı yayında basın açıklaması yapanları biz görüyoruz da sizler nasıl göremiyorsunuz? Mesai saatinde gözüken memurun başka kurumda sendikal faaliyet yapmasına fırsat veren hastane yöneticilerinin ve İl Sağlık Müdürlüğünün bir an önce gerekli incelemeyi yapması gerektiğini bir kez daha tekrarlıyoruz. Devlet memuru olduğunu unutup, sendikacılığı fırsatçılığa çevirip, makam ve koltuk olarak görenlere de seslenmek istiyorum. Bir duruşunuz ve onurunuz olsun."

"Sendika çalışanın parasına göz mü dikiyor?"

Sendika hak ve emek mücadelesi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Emeği ve hakkı gasp edenler sendikacıyım diye dolaşmasın. Aymazlıkları devam eden bu sendikacılar, emek veren kardeşlerimizin hakkına göz dikenlerdir. Buna bir örnek verecek olursak; Alsancak Devlet Hastanesinde çalışılanların bir kuruşuna dahi göz dikmek hangi sendikal anlayışa yakışır. İzmir'de eğitim araştırma hastaneleri dışında hiçbir devlet hastanesinde patoloji laboratuvarında nöbet tutulmazken, Alsancak Devlet Hastanesi patoloji laboratuvarında hizmet alımı yaptığı halde nasıl oluyor da başkan yardımcısı patoloji laboratuvarına geçtikten sonra nöbet sistemi getiriliyor? Hastanede ek ödeme alamayan birçok arkadaşımız varken bu arkadaşlara aylık 130 saat nöbet yaklaşık bin 600 TL nöbet parası ödeniyor. Tüm hastanede çalışan, emek veren arkadaşlarımızın hak ettiği kişi başı 20 TL'yi hangi vicdanla ceplerine atıp çoluk çocuğuna yediriyorlar? Ne yazık ki defalarca uyarmamıza rağmen bunları yapan sendika başkan yardımcılarına başta hastane müdürü olmak üzere tüm idare sessiz kalıyor. Bu hastane yönetimine gerekli idari ve yasal işlemin acilen yapılması için İl Sağlık Müdürlüğünü göreve davet ediyoruz" şeklinde konuştu.