Sağlık-Sen ve Büro Memur-Sen'den Başkan Sürekli'ye ziyaret

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Büro Memur-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Mücahit Sami Uçar ve beraberindeki sendika üyeleri, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yıldırım ve Uçar, Sürekli'nin göreve atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Sürekli de, çalışanların taleplerinin yerine getirilmesi ve vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet sunmaları için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

Göreve yeni atanan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, makamında - Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Büro Memur-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Mücahit Sami Uçar ve beraberindeki sendika üyelerini ağırladı. Sendika üyeleri ziyarette, bazı taleplerini de Sürekli'ye direkt olarak iletme fırsatı buldu.

Başkan Özgür Yıldırım, 31 Mart seçimlerinin ardından AK Parti'den başka partiye geçen belediyelerde, Memur-Sen ve Hak-İş Sendikası üyelerinin baskı ve tehditlere maruz kaldığını öne sürdü. Yıldırım, "Türkiye genelinde Memur-Sen ve Hak-İş boyutunda ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Biz Memur-Sen ailesi mensubu Sağlık-Sen 1 No'lu Şubesi olarak hiçbir zaman baskıya, zulme, tehdide boyun eğmedik" dedi.

Yanınızdayız mesajı

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bizler baskı ile tehdit ile değil, gönüllere girerek sendikacılık yapıyoruz. İzmir için söylüyorum; üye sayımız 4 binlerden 9 binlere geldi. Bu bizim, hepimizin başarısıdır. Gönül sendikacılığı yapmamızın sonucudur."

Büro Memur-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Mücahit Sami Uçar de, "Kerem Ali Sürekli'nin il başkanlığı görevine gelmesi bizleri oldukça mutlu etti. Teşkilatın ağabeyi olarak il başkanı olması; bizi duygulandırdı, gururlandırdı, güçlendirdi. Her platformda, her ortamda yanımızda oluyor ve bize güç katıyor. Biz, sizin tarafınızdayız. İyi günde ve kötü günde, rabbim birliğimize zeval vermesin. İnşallah bundan sonraki süreçte, daha güçlü kadrolarla İzmir'de daha iyi işler başaracaksınız. Biz size inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"İzmir'imizi daha iyi bir noktaya getirmek için hep birlikte projeler üreteceğiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kerem Ali Sürekli ise, “Sizleri tekrar görmekten şeref duydum. Memur Sen'in yanı sıra İzmir'imizle, teşkilatımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde uzun bir süreç, 2023 ve 2024 yılına ilişkin hedeflerimiz var. Bu hedeflere yürürken öncelikle İzmir'imizi daha iyi bir noktaya getirmek için hep birlikte projeler üreteceğiz” dedi.

Sağlık alanını yakından takip ettiğini belirten Sürekli, "Sağlık alanını çok iyi biliyorum. Geçtiğimiz dönemde de birçok çalışma yapmış ve önemli bir yol almıştık. O çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarımız iki boyutlu olarak devam edecek. Bunlardan biri, sizlerin içinde hizmet ürettiğiniz mekanlar için yatırım yapmak, diğeri ise özlük hakları, sosyal haklar üzerine yoğunlaşmak. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğim. Gündemde olduğu için 3600 ek göstergeden bahsetmek istiyorum; ‘AK Parti dediğini yapar', ben en kısa sürede 3600 ek göstergenin hayata geçeceğine inanıyorum. Bunun dışında nöbetle ilgili konular, döner sermaye payları, yıpranma payı gibi hususların da Ankara'ya aktarılması yönünde gerek başkan yardımcılarımız gerekse de milletvekillerimiz nezdinde sizlere destek vereceğiz' dedi.

Başkan Sürekli, şöyle devam etti:

"Sağlık, çok önemli bir alan. Ben milletvekilliğim döneminde gece acil servisleri gezerek, sıklıkla hastane ziyaretleri yaparak sağlık sisteminin işleyişindeki sıkıntıları bizzat yerinde gözlemledim. Sonuç alma noktasında çalışmalar yaptım, yapmaya da devam edeceğim. İzmir'de önemli sağlık yatırımları var. Buna en güzel örnek de 2020 yılında hizmete girecek olan şehir hastanesi. Bu çok önemli bir proje, hem sizlerin çalıştığı mekanlara örnek teşkil edecek hem de şehrimize büyük katkı sağlayacak."