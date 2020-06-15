Sağlık-Sen'den diş hekimleri için çağrı

Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanlarını ziyaret eden Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, diş hekimlerinin Covid-19 salgınında en riskli grupta olduğuna dikkat çekerek, “Korona virüsü en yoğun olarak ağızdan çıkan damlacıklarla bulaş sağlamaktadır. Diş hekimlerimiz hastaların ağzından çıkan damlacık ve nefese direkt maruz kalmaktadır. Pandemi süreci boyunca diş hekimliği alanın en riskli birimler kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir” dedi.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan sağlık çalışanları ziyaret etti. Yıldırım, Covid-19 salgını devam ettiği müddetçe diş hekimliğinin en riskli birimler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Salgının en belirgin bulaş şeklinin ağızdan çıkan damlacıklar olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Diş hekimlerimiz saatlerce hastaların ağzından çıkan nefes ve damlacıklara maruz kalıyor. Özellikle dolgu, kanal tedavisi gibi işlemlerde kullanılan malzemeler hastanın ağzındaki salgıların dışarı çıkmasını sağlıyor. Covid-19'un en belirgin bulaş sağlama yolu ağızdan çıkan damlacıklar. Diş hekimlerimiz büyük risk altında çalışıyor. En kısa zamanda diş hekimliğinin ‘en riskli alanlar' kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Özellik arz eden birimler hakkında bilgi veren Yıldırım, “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde özellik arz eden birimler olarak ‘ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, palyatif bakım merkezleri, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis-poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleri' belirtilmiştir. Ayrıca 'Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3'üncü Dönem Toplu Sözleşmenin 3'üncü Bölümünün Özellik Arz Eden Birimlerde Çalışanların Ek Ödemesi' başlıklı Madde 12'de ‘Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda görev yapan ve mesai saatleri dışında, acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvarlarda çalışan personellerden, sözleşmeli personel dahil bu birimde fiilen çalıştıkları süreler özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir' denilmektedir. Diş hekimlerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi Sağlık Bakanlığımızdan talebimizdir” ifadelerini kullandı.