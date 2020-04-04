Sağlık-Sen'den Pandemi Kurulunda yer alma talebi

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, İzmir Valiliğine “Pandemi Kurulunda biz de olmalıyız” diye seslenerek "Aksi taktirde kurulun önemli bir ayağı eksik kalacaktır" dedi.

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım İzmir Valiliği öncülüğünde kurulan Pandemi Kurulunda sağlık çalışanlarının temsilinin yetkili sendika tarafından yapılması gerektiğini belirterek, "Sağlık çalışanların eksiklerini, isteklerini, taleplerini en iyi aktif sahada olan bizler biliyoruz. Tüm yönetim kurulumuz ve başkan yardımcılarımız 7 gün 24 saat sağlık kurumlarında korona virüs (Covid-19) ile mücadele etmektedir. Pandemi Kurulunda sağlık çalışanları Sağlık-Sen tarafından temsil edilmelidir. Aksi takdirde kurulun en önemli ayağı eksik kalacaktır" diye konuştu.

"Kurulun oluşturulması doğru bir adım"

Sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini aktif sahada olan Sağlık-Sen yönetim ve üyelerinin bildiğini kaydeden Başkan Özgür Yıldırım, "Tüm dünyada Covid-19 ile mücadele son hızıyla sürüyor. Ülkemizde de virüsün yayılımını önlemek ve hastalıkla mücadele kapsamında birçok çalışma yürütülüyor. Ülke genelinde Korona Bilim Kurulundaki birbirinden değerli hocalarımız çalışmalarını yürütüyor. Bu virüsle mücadele kapsamında yapılması gerekenleri belirleyerek anlatıyorlar. Yerel bazda ise ilin, sosyal, kültürel ve toplumsal özelliklerini en iyi bilen valiliklerdir. Bu sebeple valilikler öncülüğünde İzmir'de Pandemi Kurulunun oluşturulması doğru bir adımdır. Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube olarak bu kararı destekliyoruz. Fakat bu kurulun içinde sağlık çalışanlarını onların yetkili sendikası Sağlık-Sen'in temsil etmesi gerektiğine inanıyoruz" görüşüne yer verdi.

"Sahanın taleplerini en iyi biz biliriz"

Sağlık çalışanlarının sorunlarını en iyi onların içinde olanların bileceğine vurgu yapan Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, şöyle konuştu: "Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de bu mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarıdır. Bir askerin karşıdan gelen mermiye göğüs gererek vatanı müdafaa ettiği gibi sağlık çalışanlarımız da virüse karşı cansiperane çalışmaktadır. Bu süreçte en büyük riski taşıyan, en büyük fedakarlığı yapan hiç şüphesiz ki sağlık çalışanlarımızdır. Bu kapsamda onların gereksinimleri, ihtiyaçları, talepleri, sorunları ve sıkıntıları çok iyi anlaşılmalı ve analiz edilmelidir. Zira bu hem sağlık çalışanlarımız açısından hem de toplum açısından hayati önem taşımaktadır. Bir ili en iyi soyo-ekonomik, kültürel yapısını bilen, ihtiyaçlarını ve alınması gereken önlemlerini bilen nasıl ki o ilin valiliği ise, sağlık çalışanlarının sorunlarını, sıkıntılarını, talep ve ihtiyaçlarını en iyi bilen de 7 gün 24 saat onlarla birlikte sahada olan, onların yetkili sendikasıdır. Tüm başkan yardımcılarımız, tüm yönetimimiz, üyelerimiz 7 gün 24 saat İzmir'in çeşitli sağlık kuruluşlarında çalışmakta, korona virüsü ile mücadele etmektedir. Pandemi Kurulunda yer alan İzmir İl Sağlık Müdürlüğümüz ile düzenli olarak görüşmelerimiz ve aktarımlarımız devam etmektedir. Kuşkusuz kendileri sağlık kurumları ile ilgili önemli çalışmalar yapacaklar ve bu Pandemi Kurulunun sağlık ayağını temsil edeceklerdir. Fakat sağlık çalışanlarını temsilen yetkili sendikanın bu kurulda olmayışı, kurulun önemli bir ayağını eksik bırakacaktır. Bu sebeplerle ben buradan konunun tüm yetkililerine sesleniyor ve İzmir Pandemi Kurulunda sürecin kahramanlarını temsilen onların yetkili sendikasının da kurula alınmasını önemle talep ediyorum."