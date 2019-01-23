Sağlık-Sen'den Yılmaz Özdil tepkisi

Sağlık-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in tanesi 2 bin 500 TL'ye satışa çıkarttığı kitabın fiyatını eleştirerek, "Bu kitap fiyatı ile Atatürk ve Atatürkçülük kullanılmış, suistimal edilmiş olmaktadır" dedi.

Sağlık-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in tanesi 2 bin 500 TL'ye satışa çıkarttığı kitabın fiyatını eleştirdi. Yılmaz Özdil'in gündeme oturduğunu belirten Başkan Özgür Yıldırım, "Yılmaz Özdil'in Atatürk'ü anlattığı ve kendince sayı, harf belirleyerek piyasaya sürdüğü kitabın fiyatı 2 bin 500 TL. Bu rakam açıklandığı günden beri ne Atatürk'ten bahsedilir oldu ne de Atatürk'ün hayatından, kitabın fiyatı ile birlikte Türkiye gündemine oturan tek şey ‘Yılmaz Özdil' ismi" diye konuştu.

Özdil'in bu kitapla maddi manevi menfaat peşinde olduğunu savunan Başkan Yıldırım, şunları söyledi:

"Kendisi yazdığı köşe yazısında, dünya üzerinde bu rakamın çok üstünde fiyatlarla kitaplar olduğunu ve kendisini eleştirenlerin bu kitaplardan habersiz, kitap okumayan kişiler olduğunu belirtmiş. Bugüne kadar sesi çıktığınca, kalemi yazdığınca dinimizin kullanıldığını, suistimal edildiğini haykıran ve bu haykırışları sayesinde de belli bir güruhun yazarı, temsilcisi, sözcüsü olmaya çalışan Özdil, bu kitap ile Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü kullanmış, suistimal etmiş olmuyor mu? Üstelik sadece maddi menfaat elde etmiyor Özdil, manevi olarak da Türkiye'nin onu konuşmasından tatmin oluyor. Zira bugüne dek yaptığı hep buydu. Her daim birilerini eleştirip, hakaret edip, taraf ve karşı taraf oluşturup, çatışmadan beslenip, ismini duyurdu."

"Ondan beklenilecek bir hareketti"

Atatürk'ün bu milletin ortak değeri olduğunun, asla bir kesime veya gruba atfedilemeyeceğini altını çizen Yıldırım, "Bu sebeple Özdil'in asgari ücretin üzerinde fiyatı olan kitabı piyasa sürmesi ‘tam da ondan beklenilecek bir hareketti' dedirtti insanlara. Alenen ortadır ki, Özdil bu son hareketi ile kendini maddi manevi tatmin etti. Eğer amacı iddia ettiği gibi kendi ismini değil de Atatürk'ün ismini yüceltmek olsaydı, bu dünyanın çeşitli yerlerinden getirttiği kağıtları ve türlü zahmetleri Atatürk'ün bizzat kendisinin yazmış olduğu Nutuk için kullanarak Atatürk için özel bir çalışma yapmış oldurdu. Atatürk'ü kendi kişisel menfaatleri için kullanan Özdil'in bu yaptığı hamle ile birlikte Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından bihaber olduğunu da gördüğümüz bugünlerde Atatürk'ün bir güruha aitmiş gibi gösterilmesinin ne denli tehlikeli sonuçlar verdiğini bir kez daha anlıyoruz. Mustafa Kemal'in ‘halkçılık' ilkesinden haberdar olmayan yahut bu ilkenin anlamını kavrayamamış olan Özdil'e buradan bir defa da biz söyleyelim; halkçılık ilkesi, sınıf kabul etmez. Türk toplumu bir eşitlik dengesi içindedir. Ayrıcalıklı bir sınıf bilinci yoktur ve olamaz. Atatürk halkçılık ilkesi ile toplum eşitliğini vurgularken Özdil'in Atatürk'ü anlattığını iddia ettiği kitabın, milletin bir aylık çalışması sonucu almış olduğu asgari ücretin üzerinde fiyatlandırılması hangi Atatürkçülüğü anlatmaktadır?" ifadelerini kullandı.

"Atatürk belli bir kesimin değildir"

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu milletin ortak değeri olduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Atatürk yaşasaydı Özdil'in bu kitabına ve satış fiyatına ne derdi? Atatürk'ün hayatından prim sağlamaya çalışan Özdil'i bu millet başta da gerçek Atatürkçüler affetmeyecektir. Atatürk, Yılmaz Özdil'in değildir, Atatürk belli bir kesimin değildir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortak değerdir. Ondan prim elde etmek kimsenin haddine değildir. Atatürk'ün, isim ve para uğruna kullanılmasına, bir meta haline dönüştürülmesine, insanların milli değerleriyle oynanmasına, duygularının sömürülmesine müsaade edilmemesi gerekmektedir. Bu millet kendisi üzerinde oynanan bu oyunu fark edecek ve Özdil'in Atatürk üzerinden prim sağlamasının önüne geçecektir. Bu millet Atatürk'ün para ile değil, onu anlamak ile yüceleceğinin farkındadır. Özdil'in bu hamlesi Atatürk'ü aşağılamaktan başka bir şey değildir. Kendisini sendikam adına esefle kınıyorum."