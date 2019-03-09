Sağlık-Sen'in kadın komisyonu yemekte buluştu

İzmir'de, Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubesi Kadın Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir yemek düzenlendi.

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubesi Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Tuba Zavaroğlu ve ekibi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kadın yönetici ve temsilcileri ile birlikte kutladı. Kutlama yemeğine; 26. Dönem TBMM İdare Amiri 27. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ve AK Parti Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı İkbal Sezgin de katıldı.

Kadının gücüne vurgu yapılan yemekte açılış konuşmasını yapan Başkan Tuba Zavaroğlu, kadının var olma mücadelesine vurgu yaparak, "Anatomisi değildir kadını farklılaştıran, her yaratılan farklıdır sonuçta. Kültür istedi ki bilgiden, yaşamdan uzak kalsın kadın; ama şimdi nice örnekler sıralayabiliriz ki bunca yok sayılmaya, uzak bırakılmaya rağmen güçle var olmuş. Savaşta topu da taşımıştır, laboratuvarda radyoaktiviteyi de keşfetmiştir. Buradayım demeye çalışmıştır kadın hep. Çabası eşitliktir. Şimdi görüyoruz ki kadının müdahil olmadığı hiçbir sosyo-kültürel ve siyasal hareket başarıyı yakalayamamıştır. İşte sırf bu yüzden kadınların yaşadığı sosyo-kültürel sorunları çözmekle diğer sorunların çözülmesi kolaylaşacaktır ve yine toplumun ilerleyişi biz kadınların şekillendirdiği evlatlarla mümkün olacaktır" dedi.

Programa katılım yapan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise yerel seçim sürecini değerlendirerek, Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi'nin İzmir'e çok büyük katkı sağlayacağını, hayata geçirilecek projelerin İzmir'in yıllardır süregelen sorunlarına çare olacağını belirtti. Çankırı, AK Parti olarak kadınların karar mekanizmasında aktif yer alması konusunda seferberlik yürüttüklerini dile getirdi.

Başkan Zavaroğlu, daha sonra İzmir Milletvekili Çankırı'ya çiçek ve Türk Bayrağı plaketi takdim etti. Katılımcılara ayna ve gül dağıtılan programda, sağlık alanında çalışan kadınların yaşadığı zorluklar ve bu alanda yapılması gereken iyileştirmelere de değinildi.