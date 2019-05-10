Sağlık turizmi emlak sektörüne destek oluyor

Sağlık turizmi için Türkiye'ye gelen hastaların, ülkemizi severek buradan konut aldıklarını söyleyen Opr. Dr. Tufan Ergenç, başarılı sağlık operasyonlarının emlak sektörüne de destek olduğunu anlattı.

Türkiye'nin özellikle son yıllarda, başarılı hekimlerin başarılı operasyonları sayesinde adından sıkça söz ettirdiğini ve ülkede güven üzerine kurulu bir sağlık turizminin oluştuğunu dile getiren Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, "Biz onları değil, onlar bizi buluyor. Burada en önemli etken de güven. Türkiye'deki başarılı doktorlar sayesinde ülkemizde güven üzerine kurulu bir sağlık turizmi oluştu. Özellikle Avrupa ülkelerinden çok hastamız var. Bizleri güvenilir bulunca hem tavsiye ediyorlar hem de başka branşlarda da bizlerden tavsiye istiyorlar. 'Tanıdığınız iyi bir çocuk doktoru var mı? Türkiye'de beyin cerrahı öneriniz nedir?' gibi. Çoğunluğu gurbetçi olan yanı sıra başka ülkelerin de vatandaşı olan bir çok kişi özellikle bizlerle sosyal medya üzerinden iletişime geçmek istiyor" dedi.

"Ameliyata gelip ev almaya karar veriyorlar"

Dünyanın 30 ülkesinden hastaları olduğu bilgisini veren Op. Dr. Ergenç, "Amerika'dan Avusturalya'ya, Norveç'ten Irak'a, İran'dan Hollanda'ya dünyanın 30 ülkesinden hastalarımız var. Türkiye turizm açısından da çok önemli bir konumda olmasından ötürü sağlık turizminde de dünya lideri olma yönünde ilerlemekte. Sağlık turizminin de hem turizme hem de hizmet, emlak gibi sektörlere büyük faydası var. Bize sağlık amacıyla gelen bir çok hasta Türkiye'yi çok beğenip burada yatırım yapmak istiyor. Ameliyata gelip, ameliyatı sonrasındaki zamanda çevreyi gezip buradan ev almaya karar veren hastalarımız oldu" ifadelerine yer verdi.

Bariatri ve estetik birleşti

Bariatrik Cerrahi Operasyonlar sonrasında hastanın bir takım estetik operasyonlara ihtiyacı olduğunu da hatırlatan Op. Dr. Ergenç, "Biz bugüne kadar kliniğimizde zayıflama amaçlı bariatrik operasyonlar gerçekleştiriyorduk ancak bundan böyle plastik cerrahi operasyon hizmeti de vereceğiz. Bildiğiniz üzere zayıflama ameliyatları sonrasında hastanın vücudunda oluşan sarkık ve deformasyanlar için bir grup plastik cerrahi müdahalelere ihtiyaç oluyor. Bize güvenen hastalarımıza öneriyle bu hizmeti de vermeye başlayacağız. Böylece aynı zamanda tüm süreci de bir klinikte takip etme şansı yakalayabileceğiz" diye konuştu.

Birleştirici nitelikte bu yeni oluşumlarında meme büyütme, meme küçültme, karın germe gibi destekleyici operasyonların yanı sıra liposuctiondan, diş ve gülüş estetiğine kadar diğer estetik operasyonların da olacağını anlatan Op. Dr. Ergenç, "Bariatri ile estetiği birleştirip Barieste Kliniği kurduk. Genişleyen hizmet yelpazemizle hem mevcut hastalarımıza destekleyici plastik cerrahi operasyonlar yapmak hem de estetik operasyon düşünen yeni hastalarla tanışmak bizim için çok heyecan verici olacak" dedi.