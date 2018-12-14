Sağlık turizminde hedef dünya liderliği

İzmir'de, özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniğinde genel koordinatör olan Ceyhun Çeşit, sağlık turizminde şehir hastanelerinin de devreye girmesiyle 1 milyon hastanın hedeflendiğini belirterek, "Türkiye sağlık turizminde dünyanın bir numarası olma yolunda ilerliyor" dedi.

Özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniğinde genel koordinatör olarak hizmet veren Ceyhun Çeşit, gerek Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı, gerekse özel sektörde hizmet veren kuruluşların yatırımlarıyla sağlık turizmi kapasitesi ve hasta sayısında her geçen yıl artış yaşandığını söyledi. Türkiye'nin bu açıdan dünyada önemli bir merkez olduğunu belirten Çeşit, "2021'e kadar sayıları 28'e ulaşacak şehir hastanelerinin de devreye girmesiyle sağlık turizminde 1 milyon ziyaretçi hedefine ulaşılabileceğini tahmin ediyorum" dedi.

"Çalışmalar ülkemizi sağlık turizminde dünya çapında önemli bir yere taşımaktadır"

Çeşit, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde başlatılan ve devamında her yıl artarak süren sağlık turizmi çalışmaları sayesinde önemli bir ivme kat ettik. Türkiye'nin sağlık turizminde ciddi yükselişler kazanması sebebiyle Sağlık Bakanlığı konu ile ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı sitesinde, yetkili sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlarının isimlerini güncel olarak duyurmaktadır. Tüm bu çalışmalar ülkemizi sağlık turizminde dünya çapında önemli bir yere taşımaktadır" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme sayesinde artık "Sağlık Turizm Yetki Belgesi" olmayan sağlık kuruluşlarının sağlık turizmi yapamadığına dikkat çeken Çeşit, İzmir'de bu belgeyi alan merkezler arasında yer almaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. İzmir'in ve Türkiye'nin sağlık turizminde ilerlemesine katkı sağlamaktan da memnuniyet duyduklarını kaydeden My Nova Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Genel Koordinatörü Ceyhun Çeşit, "Türkiye, sağlık turizmi anlamında diğer ülkelerden bir adım öndedir. Modern teknolojik cihazlarla donatılmış hastanelerimiz ve kendini sürekli geliştiren sağlık kadromuz sayesinde sağlık turizminde başarılı çalışmalara imza atmaktayız. Bu sebeple de, sağlık turizmi alanında Türkiye, önemli bir merkez olma niteliğini taşımaktadır. Bu nokta da hükümetimizin sağlık turizmi kapsamındaki çalışmalarının sonucunda ülkemizin dünya sağlık turizminden aldığı pay her geçen yıl daha da artmaktadır" diye konuştu.

Sağlık kuruluşlarına 'yetki belgesi' çağrısı

Kamu üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, kamu sağlık tesisleri, özel sağlık kuruluşları ve aracı kuruluşlar hakkında sağlık turizmi kapsamına çıkartılan yönetmelik üzerine konuşan Çeşit, bu düzenlemelerin ülkemiz sağlık turizmine ciddi katkısı olacağını iletti. Çeşit, "Bu düzenlemeler ve çalışmalar sağlık turizmi açısından dünyada bir numara olmamızı sağlayacak" diyerek, Türkiye geneline bakıldığında İzmir'deki özel sağlık kuruluşlarının sağlıklı turizmiyle ilgili olarak geri planda kaldıklarını ifade etti. Çeşit, son olarak, İzmir olarak daha çok özel sağlık kuruluşlarının ve aracı kuruluşların, sağlık turizmi yetki belgesi almaları gerektiğini vurguladı.