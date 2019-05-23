Sağlık turizminde İzmir ve Ege'nin geleceği parlak

Sağlık turizmi konusunda İzmir ve Ege Bölgesi'nin büyük potansiyel taşıdığını söyleyen Berfu Tokman, sektörde yapılacak nitelikli yatırımlarla birlikte ülkenin önemli bir gelir kapısına daha kavuşacağını söyledi.

İzmir ve İstanbul'da 15 yıldır önemli sağlık kurumlarına sağlık turizmi ve yurt dışı hastaları konusunda danışmanlık hizmetleri verdiğini belirten Toker Sağlık Turizmi Danışmanlık Kurucusu Berfu Tokman, İzmir'in gerek ulaşım kolaylığı, gerekse de kent yaşamının çekiciliği ve hastane kalitesiyle çok geniş bir pazara hitap ettiğini dile getirdi.

Halen İzmir'de ve İstanbul'da tanınmış hastanelerin yurt dışı hasta organizasyonunu yürüttüklerini kaydeden Berfu Tokman, "2004 yılından beri sektöre hizmet veriyoruz. Birbirinden değerli hocalar, klinikler ve sağlık kuruluşlarıyla çalıştık. Avrupalı hastaların en çok talep ettiği konuların başında obezite, estetik, diş tedavisi ve saç ekimi geliyor. Bu konuda kendini kanıtlamış ve Sağlık Bakanlığı denetimindeki kurumsal yapılarla çalışıyoruz. Sağlık turizmi konusunda bütünsel bir yaklaşımla anahtar teslim hizmet veriyoruz. Uçak bileti, otel konaklaması, vip araçla ulaşım, yabancı dil bilen refakatçi ve hukuki konulara kadar danışmanlık sunuyoruz. Hastanelerin kurumsal yurtdışı ilişkileri danışmanı olarak onların distribütörlüğünü yapıyoruz” diye konuştu.

Sağlık turizmi konusunda dijital bir pazarlama ajansı yapılanmasında olduklarını belirten Tokman, “Kurumlara Facebook, Google reklamlarından, tanıtım stantları, medya ilişkileri, call center hizmetine kadar çözümler sunuyoruz. Ağırlıklı olarak; Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Belçikalı turistlere hizmet veriyoruz. Yurt dışında da güvenilir çözüm ortakları ve aracılarımız sayesinde ilişkilerimizi yıllardır güvenli bir şekilde canlı tutuyoruz" ifadesini kullandı.

"İzmir'i seçen hastalar memnuniyetlerini dile getiriyorlar"

İzmir'deki sağlık turizmi hizmetlerinin hem kaliteli hem de yurt dışına göre üçte bire yakın maliyetlerde olduğuna dikkat çeken Tokman, "İzmir'in tercih edilmesinin nedeni stressiz yaşam tarzı, ulaşım, hekim ve hastane kalitesinin yanı sıra; uygun maliyet sunması. Almanya'da 15 bin avroya yapılan bir obezite ameliyatı burada otel transfer ve birinci sınıf hastanede ameliyat dahil 3'te 1 fiyatına gerçekleştirilebiliyor. İzmir'i seçen hastalar da memnuniyetlerini dile getiriyorlar ve ikinci kez de turist olarak kente yeniden gelmek istediklerini söylüyorlar" bilgisini verdi.

Sağlık turizminin hacminin, normal turizme göre 4'te biri yoğunlukta; fakat getirisinin ise 4 kat daha fazla olduğuna dikkat çeken Berfu Tokman sözlerine şöyle devam etti:

"Kısacası katma değeri çok yüksek bir sektör. Bununla birlikte özellikle yerli turist açısından da rağbet gören İzmir'de yatak kapasitesi yetersiz. 5 yıldızlı yeni otellerin yapılması gerekiyor. Ne kadar çok turist gelirse, sağlık turizmine olan ilgi de o kadar artacaktır. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda önemli destekleri var. Bu desteklerden faydalanmak için kontrollü bir süreç yönetilmesi gerekiyor. Kurumların Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği kriterlere uyması ve desteklerden de faydalanabilmeleri açısından bu teşvikleri takip ediyor ve hastanelere profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Hastaneler için avantaj sağlayacak bu teşviklerle birlikte pazarlama harcamalarının geri dönüşünü de sağlıyoruz. Onlara bir vizyon ve yol haritası sunuyoruz"

12 ay turizm hedefinde olan ülkemizde bu konuda artan potansiyele cevap verebilmek yeni yatırımlar yaptıklarını da vurgulayan Tokman, bu hizmetleri online bir portal aracılığıyla daha çok kişiye ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.