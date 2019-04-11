Sağlıkçılar Seferihisar'da Hobi Bahçesi kurdu

Sığacık Doktorlar Hobi Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Psikolog Hüseyin Nuh Şahingöz, bir grup doktor ve sağlık çalışanı arkadaşının organik tarım yapma isteğiyle başlayan girişiminin Hobi Bahçesi Kooperatifi'ne dönüştüğünü söyledi.

Sığacık Doktorlar Hobi Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Psikolog Hüseyin Nuh Şahingöz, “Doğa ile insanların iç içe yaşaması temel dinamiğiyle yola çıktık. Ben Seferihisar Devler Hastanesi'nde Psikoloğum. Doktor arkadaşlarımızla hafta sonları gidip organik şekilde kendimiz ekip biçebileceğimiz bir yerimiz olsun istedik. Küçük yer bulamadık. 30 dönümlük bir yer oldu, padoklara ayırdık. Doktor, sağlık personeli ve çevremizden gelen talep üzerine kooperatif kurup, Hobi Bahçesi faaliyetine başladık” dedi.

Üretime katkı

Sığacık merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Hobi Bahçesi'ne gelen kişilerin kendi ekip biçtikleri ürünlerle üretime de fayda sağladıklarını belirten Şahingöz,"Hobi bahçeleri sayesinde ülkemizdeki toplam organik ürün üretimi ve ağaç varlığı da artıyor. Herkes hafta sonu gelip meyve ve sebze ekiyor. Doktorlar 1 Projesi'ni tamamlayıp sahiplerine teslim ettik. Şu an Doktorlar 2 Projesi'ne başladık. 98 dönümden oluşan projeyi 400 metrekareden 211 bölüme ayırdık. İçerisinde zeytin ve meyve ağaçları var. Yoğun bir talep var, şu an satışlarımızı yüzde 40 civarında tamamladık" dedi.

Avrupalılardan yoğun ilgi

Avrupa vatandaşlarından da projeye yoğun ilgi olduğunu söyleyen Şahingöz, “Türkiye'ye yerleşmiş ya da yerleşmeyi düşünen Fransız ve Alman vatandaşı ailelere verdiğimiz bahçeler var. Onlar organik tarım konusunda bizden çok daha bilinçliler. Seferihisar Bölgesi toprağı çok verimli Burada tek sorun dışarıdaki hayvanlara karşı insanların kapalı bir alanlarının olmamasıydı. Biz bahçeleri hem içeriden hem de dışarıdan tel çitlerle çeviriyoruz, elektrik ve su veriyoruz. İnsanlara sadece organik tohumu alıp ekmek kalıyor" ifadelerine yer verdi.

Bir trend değil yaşam biçimi

İnsanlarda organik yaşam özlemi olduğunu savunan Şahingöz, şunları söyledi:

“80'lerden sonra Türkiye kentlileşme sürecine girdi. 50'li yaş grubundaki insanların çoğu, önceden köyde yaşamış, sonra kente göçmüş insanlar. Bu insanların hepsinde önceden yediği domates kokusuna, salatalığa, dalından koparıp yiyebildiği kayısıya bir özlem var. Bunu da kentte karşılayamıyor. Tamamen doğada yaşamak isteyen insanlar da var. Doğal yaşam Avrupa'da yıllardır süregelen bir yaşam biçimi ve insanlar artık doğal ürün yeyip içmek istiyor. Kendileri de yetiştirmek istiyor ve bunun keyfini almak istiyor. Ancak ben hobi bahçelerinin bir moda değil, yaşam tarzı şeklinde devam edeceğini düşünüyorum. 80'lerden sonra nasıl apartmanda yaşamak bir yaşam tarzı olduysa, hobi bahçeleri de başka bir yaşam şekli olacaktır. Buna bir trend olarak bakmıyorum.”

Ruh sağlığına da faydalı

Doktor arkadaşlarıyla apartman dışında bir hayat özlemi ile projeye başladıklarını anlatan Şahingöz, "Biz de apartman dışında bir hayatımız olması gerektiğine inanarak projeye başladık. Çevresi güvenlikle çevrili olduğu için çocuklar da çok rahat oynayabiliyor, hayvanlara dokunabiliyor, koşuyorlar. Bununla birlikte kaybettiğimiz mahalle, komşuluk kültürü de yine burada oluşabilir diye inanıyorum. Sadece sağlıklı beslenme değil aynı zamanda ruh sağlığına da pozitif anlamda katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan insanla var olur, yalnız yaşamak istemiyor. Sosyal ilişkiler kurmak istiyor. Bunu yaparken doğaya da hiç bir şekilde zarar vermiyor, aksine katkıda bulunuyoruz. Aynı zamanda 2 dönümlük sosyal tesis alanı içinde de çocuk parklarından spor kortlarına bir çok farklı aktivite de bulunuyor. Bu, kent hayatında sıkışan çocuklarımız için de büyük avantaj" ifadelerini kullandı.

Sağlıkçıların kurduğu hobi bahçelerinde tenis kordu, basketbol ve voleybol sahaları da bulunuyor.