Sağlıkçılardan döner sermaye tepkisi

Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde basın açıklaması yapan Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir ve sağlık personelleri, döner sermaye ödemelerinin giderek düşmesine tepki gösterdi. Başkan Özdemir, "Nasıl ilaçların ve gıdaların son kullanma tarihi varsa, başarısız sistemlerin de son kullanma tarihi vardır ve döner sermaye sisteminin artık son kullanma tarihi geçmiş, miadı dolmuştur" dedi.

Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 200'e yakın sağlık personelinin katıldığı basın açıklamasında konuşan Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Sağlıkta dönüşümle birlikte sağlık sistemimizin önemli bir unsuru haline gelen performansa dayalı ek ödeme sistemi de artık fayda ve motivasyon sağlamak yerine çalışanlar üzerinde motivasyonsuzluk kaynağı haline gelmiştir. Nasıl ilaçların ve gıdaların son kullanma tarihi varsa başarısız sistemlerin de son kullanma tarihi vardır ve Döner Sermaye Sisteminin artık son kullanma tarihi geçmiş, miadı dolmuştur. Sağlık kuruluşlarında hekim dışı personelin büyük bir kısmı sabit üstü ek ödeme alamamaktadır. Sabit üstü ek ödemeler gün geçtikçe erimektedir. Neredeyse bir çok sağlık çalışanı sabit ek ödemelere mahkum bırakılmıştır. Sağlıkta uygulama tebliği fiyatlarının 14 yıldır neredeyse hiç artmaması sebebiyle hastane gelirleri yükselmemektedir. Örneğin; yapılan bir enjeksiyon uygulamasının fiyatı enjektör bedelinden düşük kalmaktadır" dedi.

Yargıya taşındı

Sağlık personellerinin döner sermaye sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade eden Özdemir, şunları söyledi:

"Bu doğrultuda genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler ve teknik hizmetler sınıfı personel hiç sabit üstü alamamakta, sağlık hizmetleri sınıfı çok az almakta veya alamamakta, hekimler ise giderek azalan bir döner sermaye almaktadırlar. Çalışanların neredeyse tamamı bu dağılımın adaletsiz olduğunu düşünmektedir. Sonuç olarak birkaç yıl içerisinde hekimler dahil tüm çalışanlar sadece sabit ek ödemeye mahkum kalacaktır. Sendikamızın açtığı dava ile dağıtılabilir döner sermaye hesabında hazine hissesi yerine, yüzde 1 hesaplanması kazanımı elde edilmişse de, bakanlık dağıtılabilir tutar konusunda yüzde 46,5 yerine yüzde 39,5'u esas almaktadır. Dağıtılan tutarlar ne yazık ki yüzde 37'nin altına düşmüştür. Sistemde uzun zamandır yanlış uygulamalar ve yönetmelikler üzerinde değişikliler yapılmamıştır. Mesai dışı çalışma sisteminin ücretleri, dağıtılabilir döner sermayeden karşılanmamalı, dağıtılabilir döner sermayeyi etkilemeyen nöbet ücreti şeklinde ödenmelidir. Dağıtılabilir Döner sermaye tutarları ve oranları artırılmalı, Döner Sermaye katsayıları acilen adil bir şekilde yeniden belirlenmelidir. Döner sermaye bütçesinden maaş alanların genel bütçeye geçirilmesi sağlanmalıdır. Diğer kamu kurumlarında olduğu gibi sabit ek ödemelerin genel bütçeden ödenmesi ve gelir vergisinden muaf tutulması gerekmektedir. Nöbet, fazla mesai yolluk gibi giderlerin genel bütçeden ödenmesi sağlanmalıdır. Hazine hissesi, Sağlık Bakanlığı merkez payı ve SHÇEK Payı vergilerinin kaldırılması sağlanmalıdır."