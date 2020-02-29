Sağlıklı içme suyu için portatif çözüm

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemalpaşa ve Bergama'ya paket klorlama kabini kurdu. Portatif sistem şebekeye verilen suyu otomatik dezenfekte ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Kemalpaşa ve Bergama'daki terfi merkezlerinde acil müdahale sistemli paket klorlama kabini kurdu. Benzer bir tesis 2018'de Bayındır terfi merkezinde kurulmuştu.

Tesis şebekeye verilen suyun miktarına göre otomatik klorlama yapıyor. Böylelikle suyun dezenfektasyonunun sürekliliği sağlanıyor. Sistem sensörleri aracılığıyla olası bir klor gazı kaçağını algılıyor ve böyle bir durumda gazın ana çıkış kaynağı olan vanalar sistemi kapatıyor. Ortamdaki kaçak klor gazı vakumlanarak nötralizasyon sistemine gönderiyor. Teknik personelin sisteme müdahalesine gerek kalmıyor.

Sistem portatif olduğundan deprem gibi acil çözüm gerektiren durumlarda ihtiyaç duyulan bölgelere kısa sürede taşınabiliyor.