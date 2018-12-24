Sağlıklı uzayan saçlar için günde en az 10 bardak su için önerisi

Sağlıklı, parlak ve hızlı uzayan saçlar için bol su tüketimini öneren Gülgör, "Günde en az 10 bardak su içerek saçınızın susuz kalmasını önleyebilirsiniz" dedi.

Saçların bakımlı ve uzun olmasını isteyenler için doğru beslenme ve bol sıvı tüketiminin gerekliliğini anlatan Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, hızlı saç uzatmanın püf noktalarını verdi. Gülgör, saçların sağlıklı ve bakımlı olmasının yolunun sağlıklı beslenmeden geçtiğini vurgularken, aynı zamanda saçların doğal yollardan vitamin kazanacağını belirtti. Gülgör, "Saçların uzaması için günde iki litre su içerek saça ihtiyacı olan nemi vermelisiniz. Saçlarınızı hızlı uzatmanız için vücudunuza iyi bakmalı ve sağlıklı beslenmelisiniz” dedi.

Saçların hızlı ve bakımlı uzaması için aynı zamanda saça fön gibi işlemlerin çok fazla uygulanmaması gerektiğini vurguladı. Gülgör, "Hızlı ve bakımlı saç uzatmak için fazla miktarda fön işlemi uygulanmamalıdır. Fazla ısı gören işlemlerden dolayı saç nemini kaybedecektir. Saç diplerine uygulayacağınız masaj ile kan akışını arttırarak saçın hızlı uzamasına yardımcı olabilirsiniz” şeklinde konuştu. Gülgör, ayda bir uçlarından kesilen saçların da daha sağlıklı ve hızlı uzayacağını iletti.

Nemlendirici özelliği olan shea ve avokado yağı bulunan saç şampuan ve kremleri kullanılmasını öneren Gülgör, bu tip ürünlerin saçların gelişimi için faydalı olacağını iletti. Gülgör, "Avokado ve shea yağı bulunan içerikler, saç tutamlarınızı dolgun gösterir ve aynı zamanda saçın gelişimi için büyük önem taşır. Bu içeriklerle narin saç uçlarının sürekli kesilmesinin önüne geçebilirsiniz. Sağlıklı ve parlak saçlar için bira mayası, buğday tohumu yağı, çiğ ve kavrulmuş kabuklu yemişler ve tam tahıllar gibi yüksek B vitamini içeren gıdalar tüketilmelidir. Ayrıca protein ve E vitamini, meyve sebze ve et, saçın hızlı uzamasında oldukça etkilidir" ifadelerini kullandı.