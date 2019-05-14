Sağlıklı yaşam için hareket ettiler

İzmir'in Aliağa ilçesinde, '10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü' kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilinci oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için ilan edilen '10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü nedeniyle Aliağa ilçesinde bir etkinlik düzenlendi.

Program kapsamında, Aliağa İlçe Sağlık Grup Başkanlığı tarafından bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe, Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile yöneticilerin yanı sıra sağlık personelleri katıldı. Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüş, daha sonra Aliağa Liman Başkanlığı önüne kadar devam etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı'nın '10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirerek yürüyüş tertiplediklerini belirten İlçe Sağlık Müdürlüğü Doktoru Sinan Oğuzhan, "En kolay spor 5 kilometreyi yani 10 bin adım yürümeyi tavsiye ediyoruz. Aliağa'da uygun yürüme alanları var. Obeziteyi önlemekte en etkili yöntem spor yapmak ve yürüyüş yapmaktır. Obezite birçok hastalıklara temel oluşturuyor. Asıl amacımız; bununla mücadele etmektir. Bununla mücadele yaparken yürüyüşün başka faydaları da bulunmaktadır. Depresyona bile fayda geldiği söyleniyor. Bu gün Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte farkındalık için böyle bir yürüyüş düzenledik. Tüm halkımızı bundan sonra 10 bin adım yani 5 kilometreyi yürümeyi tavsiye ediyoruz. 10 Mayıs, 12 Haziran Dünya Sağlıklı Hareketler günleri gibi böyle günlerde biz özellikle farkındalık için öğrencileri de yanımıza alarak, uzun mesafeler değil ama, pankartlarımızla vatandaşlara bilgiler vermeye çalışarak onları spora teşvik etmeye çalışıyoruz" dedi.