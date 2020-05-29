Sağlıkta normalleşme başladı

Dr. Safiye Yılmaz, artık sağlıkta normalleşmenin başladığını açıkladı.

Özel Atasağlık Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, pandemi sürecinde artık yavaş yavaş normalleşme aşamasına geçildiğini belirtti. Hastanelerinde tüm branşlarında ameliyat ve poliklinik hizmetlerinin başladığını kaydeden Dr. Yılmaz, salgının ülkemizde giderek etkisinin azaldığını, bir ayı aşkın süredir hastanelerine korona virüs (Covid-19) hastasının başvurmadığını söyledi.

"Ciddi hastalıklar ötelendi"

Hastane olarak pandeminin ilk dönemlerinden itibaren korona vakaları için ayrı bir binada özel bir bölüm yaptıklarını ancak yine de diğer hastalıkları olanların hastane ortamlarından kaçındığını söyleyen Yılmaz, bu durumun bazı olumsuz sonuçları da beraberinde getirdiğini kaydetti. Yılmaz, “Hastane olarak korona vakalarını diğer bölümlerden tamamen soyutlamıştık ancak yine de diğer şikayetlerle hastanelere başvurmak isteyen hastalarda ister istemez bir korku oldu. Bu dönemde maalesef birçok hastalık ötelendi. Örneğin gözde acil dediğimiz retina dekolmanı vakaları çok ötelendi. Normalde bu vakaların 1-2 gün içinde ameliyat edilmesi gerekirken 2 ay ötelenmiş vakalar bize başvurdu. Böyle bir durumda ameliyattaki başarı oranı da düşüyor. Retina dekolmanında aynı ameliyatı aynı başarı ile yapsanız da, ertelenmiş vakalarda hastanın görme yetisi yüzde 80 olabilecekken yüzde 10'lara düşebilir. Bu çok önemli bir konu. Normalde haftada 1-2 vaka ile karşılaşırken geçen hafta günde 6-7 vaka ile karşılaştığımız oldu. Bu hiç normal bir sayı değil. Tüm branşlarda durum böyle. Çok önemli hastalıklarda, ötelemeler oldu. İzole kalmak çok önemliydi, halkımız da sağduyu ile buna uymaya çalıştı ama bu arada da sağlık konusunda çok şey atlandı” diye konuştu.

Bu belirtilere dikkat

Retina dekolmanı öncesindeki sürecin ilk başlarda fark edilmeyebildiğini söyleyen Prof. Dr. Safiye Yılmaz, “Başta hastalar anlamayabiliyor. Çünkü ilk başta kurum yağması şeklinde gözün önünde bir takım parçacıklar dökülebilir, ışık çakmaları oluşabilir ki bu çok önemlidir. Bu belirtiler yırtığın belirtisidir. Yırtıktan sonra dekolman oluşur. Biz yırtık aşamasında saptadığımızda zaten ameliyatsız, lazerle kolayca tedavi ediyoruz. Ama dekolman dediğimiz arkaya sıvı geçmesi aşamasında kesinlikle ameliyat gerekir. Zaten bu aşamada hastada görme kaybı oluşur. Maalesef bize gelen, görmesi kapanmış hastaların koronaya yakalanmamak için evde geçer mi diye zaman kaybettiğini gördük. Koronayı önemsemiyor değilim ama bu da çok önemli bir konu. Görme yetisini kaybetme tehlikesi var. Diyabetik hastalıklar da çok atlandı. Diyabet göze vurur. Böyle vakalar da çok geliyor. Mesela sarı nokta hastalığında tedavide süreklilik çok önemlidir. İhmal edildiğinde kabuk bağlama aşamasına geçilir ki o noktadan sonra artık iğne yeterli değildir, göz bitmiştir. O yüzden gelip düzenli iğnelerini olmaları gerekir. Korktuğu için gelmeyen birçok hastamız oldu bu süreçte. Koronadan kaçarken, başka hastalıkları ilerleyen birçok hasta oldu. Ben kendi branşım olduğu için göz ile ilgili konuşuyorum ancak bu tüm bölümler için geçerli” dedi.

"Önlemlere devam edeceğiz"

Bundan sonraki süreçte neler yapılması gerektiğini ise Prof. Dr. Safiye Yılmaz şöyle anlattı: “Maskelerimizi takmaya, sosyal mesafeyi korumaya, ellerimizi sık sık yıkamaya dikkat edeceğiz. Zaten halkımız da bu önlemlere alıştı. Aslında pandemi süreci bize birçok güzel şey öğretti. El yıkamanın öğretilmesi bakımından iyi oldu. Dolayısıyla önlemlere çok dikkat ederek normalleşme sürecine girebiliriz. Bu işin bir de ekonomik boyutu var; normalleşmeye başlamak zorundayız. Yaşam devam ediyor ve sadece evde kısıtlı bir yaşam mümkün değil. Ama bu arada hastaneler öncelikte olmalı, hastalıklar artık ertelenmemeli. Ufak tefek hastalıklar belki ertelenebilir ama önemli hastalıkları olanlar ihmal etmemeli. Zaten hastaneler son derece steril alanlar. Çok dikkat ediyoruz. Sürekli ilaçlanıyor, siliniyor, dezenfektanlar elimizin altında, ateş ölçülüyor. Kendi hastanemizde çok sıkı önlemler aldık. Zaten genel olarak virüsler zaman içinde güçlerini kaybederler. Koronada da şu an virüsün direncini kaybetme aşamasına geliniyor. Çünkü toplumda çok sayıda kişi enfekte oldu. Direnç kaybederek yayılıyor şu anda. Evet çok dikkat etmeye devam edilmelidir. Örneğin eğlence sektörü için bunu söyleyebiliriz. Ya da internet üzerinden gerçekleştirilebilen işlemler, bu şekilde yapılmaya devam edilebilir. Ama hastane gibi ortamların bir an evvel normalleşmesi gerekiyor artık.”

Tüm birimler hizmette

Ata Sağlık'ta tüm birimlerin hizmet verdiğini söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Zaten acil servisimizi hiç durdurmadık, tümör vakalarımızı durdurmadık. Genel vakaları durdurmuştuk ama Bilim Kurumu ve Sağlık Bakanlığının önerileri ile bizim de gözlemlerimiz ışığında normalleşme sürecine tamamen geçtik. Tüm branşları başlattık. Plastik cerrahi de dernek olarak bir tarih belirlemişti, onlar da bayram sonrası başlıyor. Pandemi hastanesi kavramı da artık bitiyor. Bildiğim kadarıyla devletin birkaç hastanesi kalacak. Belki en baştan pandemi hastaneleri ile normal hastaneler ayrılmış olsaydı bütün hastalıklar aksatılmadan hizmet devam edilebilirdi."

"Vaka sayıları ciddi oranda azaldı"

Prof. Dr. Safiye Yılmaz, hastane olarak pandeminin ortaya çıktığı ilk andan itibaren korona vakalarını kabul ettiklerini söyledi ve süreci şu şekilde anlattı:

"Pandeminin ortaya çıktığı ilk aylarda başvuran hastalarımız vardı. Zaten ülkemizdeki tüm hastaneler de dünyada olduğu gibi pandemi hastanesine dönüştü. O anlamda bizler de o dönem için vakaları kabul ettik. Çok iyi bir şekilde de tedavi uyguladık, tüm arkadaşlarımız sağduyulu bir şekilde hizmet verdi. Hatta yoğun bakıma kalan hastamız bile olmadı. Son bir aydır ise hiç korona hastası başvurmadı. Ülkemizdeki vaka sayıları da ciddi oranda azaldı" diye konuştu.

"Rehavete kapılmayın salgın bitmedi"

Halkın "Salgın bitti" gibi bir yanılgıya kapılmaması gerektiğini anlatan Dr. Yılmaz, "Sağlıkta normalleşme sürecinin mutlaka başlaması gerektiğine inanıyorum. Ancak rehavete de kapılmamak lazım. Bu salgın dünyada olduğu gibi ülkemizde de bitmedi. Maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına uymazsak korona virüs bir pik daha yapabilir. Kurallarımızı aynen uygulayarak hayatımızı sürdürmek zorundayız" diye konuştu.