Sağlıkta Yapay zeka uluslararası sempozyumu

EÜ Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisinde yapılan etkinliğin açılışına Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Topaloğlu, EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi, çeşitli üniversitelerden çok sayıda akademisyen, sivil toplum kuruluşlarından yetkililer ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, “Bugün, üniversitemiz açısından özel bir gün, Ege Üniversitesi olarak ilk kez sağlıkta yapay zekaya ilişkin somut anlamda bir sempozyumu birlikte gerçekleştiriyoruz. Biz, Ege Üniversitesi olarak beş alanda çok güçlüyüz, bunlardan en önemlisi de sağlık alanı ve ayrıca biz sağlık temalı üniversite olma yolunda adımlarımızı atıyoruz. Stratejilerimizi ve yol haritamızı bu yönde belirledik. Bundan sonra üniversitemizde bu gibi sempozyumları, çalıştayları ve kongreleri daha fazla göreceğiz. Bunun nedeni ise hem dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip etmek hem de ülkemiz ve devletimiz nezdinde Ege Üniversitesi olarak kendimizi bir kez daha yenileyerek güçlü olduğumuz alanlarda devletimize, milletimize daha fazla katkıda bulunabilmek. Üniversitemiz; bilgisayar, yazılım ve sağlığı bir araya getiren özellikle de tıpta ve sağlık alanında geleceğin mesleklerinin nasıl şekilleneceğini etkileyen yazılım ve yapay zekâ konusunda öncüdür. Burada bir Ar-Ge Merkezi kuracağız. Bu kurulacak olan merkez ile birlikte ileride yapay zekâ ile daha güvenli bir şekilde hastalıkların teşhisi, tedavisi ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi kolaylaşacak. Bu yüzden bizler dünyadaki gelişmeleri takip etmek zorundayız, zaten dünyadan kopuk yaşamamız mümkün değil” dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin A Plus hastane olduğunu belirten Prof. Dr. Budak, “Yapay zekâ ile hastanemize seviye atlatmak istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ‘Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurası'nda pek çok farklı alanı bir araya getirerek multidisipliner bir çalışma gerçekleştirdik. Bunun gibi çalıştaylara yine uluslararası anlamda devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Sağlıkta Yapay Zekâ Araştırma Grubu”

“Sağlıkta Yapay Zekâ Uluslararası Sempozyumu”nun ilk kez Ege Üniversitesinde gerçekleştiğini belirten EÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, “Rektörümüz Prof. Dr. Budak'ın inisiyatifleri doğrultusunda sağlıkta yapay zekâ araştırma grubunu kurduk. Bilgisayar Mühendisliği ve Tıp Fakültesi ortak çalışmalar yürüttü. Daha sonra bu araştırma grubuna İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Fakültesi'nden de arkadaşlarımız katıldı. Bu araştırma grubu altı aydır çok yoğun şekilde çalışıyor, beraber projeler üretiyor. Bu arada tersine beyin göçü kapsamında İngiltere'den iki arkadaşımız bir proje verdiler. Onlar da bize katılacaklar. Yurtdışında da tıp fakültelerinde çalışan meslektaşlarımız ve bilgisayar mühendisliğinde yapay zekâ hakkında çalışan arkadaşlarımız var, bizlere dışardan destek veriyorlar” dedi.

“Yapay zekâ tıp alanında önceliği almış durumda”

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Topaloğlu, “Günümüzde global bilişim şirketleri en önemli araştırma alanı olarak yapay zeka ile tıbba yoğunlaşmış durumdalar. Biliyoruz ki büyük veri(Big Data) ile birlikte dijitalleşen dünyada, internetin getirdikleri ile yapay zekâ artık bir meraktan çok bir ihtiyaca dönüşmüş durumda. Arkadaşlarımızla beraber bu durumu büyük veri kasırgası olarak da adlandırıyoruz. Yapay zekâ, veri kasırgasının içinde insanların göremediği ilişkileri çok daha hızlı ve doğru olarak gerçekleştiriyor. Diğer bilim dalları ile beraber tıp bilimi önceliği almış durumda” diye konuştu.

Sempozyum kapsamında farklı üniversitelerinden bilim insanlarının sunum yaptığı “Medikal Yapay Zeka”, “Tanı Yönetimi Olarak Yapay Zeka”, “Radyoloji ve Klinikte Yapay Zeka Uygulamaları”, “Endüstri Yaklaşımı”, “Sağlık Metinlerinde Yapay Zeka Uygulamaları” ve “Sağlık Verilerinde Yapay Zeka Uygulamaları” konulu paneller gerçekleştirildi.