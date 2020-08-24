Şahan Gökbakar, İzmir Film Festivalinde adaylıktan çıkarıldı

Uluslararası İzmir Film Festivalini düzenleyen Anadolu Sinema Televizyoncular Birliği (ASİTEM), festival kapsamında verilen Altın Artemis Ödülü için "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilen; ancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylıktan çıkmak istediğini söyleyen ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın adaylıktan çıkarıldığını duyurdu.

Uluslararası İzmir Film Festivali, 22-26 Eylül tarihleri arasında 3. kez düzenlenecek. Festival kapsamında verilen Altın Artemis Ödülü için birçok kategoride ünlü oyuncular aday gösteriliyor. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde adaylar içerisinde yer alıyordu; ancak ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylıktan çıkmak istediğini söyledi. Gökbakar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben aday falan değilim, bana oy vermeyin sakın. Yarışma falan istemiyorum, beni bu festivalden çıkartır mısınız lütfen? Saygılar, sevgiler."

Gökbakar, adaylıktan çıkarıldı

Ünlü oyuncunun yaptığı bu paylaşım sorası ASİTEM'de, Gökbakar'ın paylaşımı üzerine bir açıklama yayınladı. ASİTEM, İzmir Film Festivali adına yaptığı açıklamada, halkın verdiği değerin tüm değerlerin üstünde olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda verdiğimiz ödüller halkın takdirinden doğmuştur. Uluslararası İzmir Film Festivalinde verilen Altın Artemis ödülü, bir yarışma sonucu değil, Türkiye sinemasına değer veren yerli ve yabancı tüm sinemaseverlerin takdir mercidir. Festival komitesi olarak Şahan Gökbakar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ve festival kapsamını yanlış anlayan açıklaması üzerine bu bildiriyi yayınlama ihtiyacı duyduk. Kendisinin talebi üzerine firmasının ve şahsının yer aldığı tüm adaylıkları kaldırdığımızı da bildirmek isteriz. Şüphesiz ki bu ödül, halkın takdirini ticari kaygıları dışında önemsemeyenler için bir şey ifade etmeyecektir. Diğer taraftan, sinema izleyicisi açısından değeri yüksek olduğu muhakkaktır. Festival sınırları, açıklanan tüm detaylar kapsamında organizasyon içerisinde yer almak istemeyenlere saygı duyacak bir şekilde çizilmiştir.Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur."