Sahil Güvenlik 32 düzensiz göçmen ve 1 yaralıyı kurtardı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 32 düzensiz göçmen ve ticari bir gemide yaralanan 1 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Nisan günü saat 02.30 sıralarında, Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ekipler ayrıca Karaburun ilçesi açıklarında bulunan ticari bir gemide yaralanan 1 şahsın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.