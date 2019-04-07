İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sahil Güvenlik ekipleri 4 bin 640 kişiyi hayata bağladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu yıl Ege Denizi’nde Yunan adalarına gitmek isteyen 4 bin 640 göçmeni çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu yıl Ege Denizi'nde Yunan adalarına gitmek isteyen 4 bin 640 göçmeni çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtardı.


2018 yılında 25 bin 336 düzensiz göçmeni çıktığı ölüm yolcuğundan kurtaran Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2019 yılının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında 4 bin 640 kişiyi kurtardı. Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava, kara ve deniz unsurları, bu yıl 128 düzensiz göçmen olayına müdahale etti. Çıktıkları umut yolculuğunda 5 düzensiz göçmen hayatını kaybederken, 10 insan taciri de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.