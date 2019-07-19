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Sahil güvenlik uçağı tespit etti, 29 göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre sahil güvenlik uçağındaki görevliler, Dikili ilçesi Salihleraltı Mahallesi önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Sahil güvenlik botlarınca durdurulan botta, Afgan uyruklu olmak üzere toplam 29 kaçak göçmen yakalandı. 8'si erkek, 6'sı kadın ve 15'i çocuk olan grup kıyıya getirildi.


Yakalanan göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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