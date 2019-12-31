Sahil Güvenlik'ten Aliağalı balıkçılara bilgilendirme toplantısı

İzmir'in Aliağa ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri, 7191 sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda yapılan değişiklik hakkında ticari ve amatör balıkçılara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Sahil Güvenlik Komutanlığının denizde yaptığı denetimlerde kontrol edilen hususlar, teknelerde bulundurulması gereken belgeler ve malzemeler, su ürünleri avcılığına ilişkin yasaklar ile av yasaklarına uymadıkları takdirde uygulanacak yasal işlemler balıkçılara anlatıldı ve uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, denizlerde ve iç sularda bulunan bitkiler ile hayvanlar ve bunların yumurtalarının korunması, istihsali ve kontrolüne dair hususları düzenleyen 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni mevzuatlara göre ruhsat tezkeresi almadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yapanların gemi dahil av araçlarına el koyularak mülkiyetinin kamuya geçirileceğini belirttiler. Ayrıca teknelerde asılı bulunan bayraklara özen gösterilmesi, eski, soluk ve yırtık bayrakların kaldırılarak yenilerinin asılması, teknelerde yedek bayrakların bulunması, aksi takdirde idari yaptırımlarda bulunulacağı ikazı yapıldı. Toplantının sonunda denizde meydana gelen çevre kirliliği ile göçmen kaçakçılığı yapan kişilere karşı da dikkatli olunması ve şüpheli görülen bir durum olduğunda güvenlik güçleriyle irtibata geçilmesi istendi.

Bilgilendirmenin ardından amatör balıkçılar merak ettikleri ve karşılaştıkları sorunları anlatarak yetkililerden bilgi aldı. Aliağa Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Sahil Güvenlik ekipleri, Aliağa Liman Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcisi, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Su Sporları Derneği (ALDER) ile Kazıkbağları, Çakmaklı, Yeni Şakran Su Ürünleri Kooperatifleri yönetimi ve üyeleri katıldı.