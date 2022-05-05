Sahil Güvenlik'ten kaçak göçmen operasyonu

İzmir'in Alaçatı ve Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 137 kaçak göçmen ve 3 organizatör şüphelisi Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanırken, Karaburun, Seferihisar ve Dikili açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen 141 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 Mayıs saat 11.00 sıralarında Alaçatı açıklarında tespit ettikleri hareketli yelkenli tekneyi durdurarak içerisindeki 55 kaçak göçmeni ve 2 organizatör şüphelisini yakaladı. 3 Mayıs'ta Seferihisar açıklarında bir grup kaçak göçmen ihbarını alan Sahil Güvenlik Botu, hareketli yelkenli tekneyi durdurarak içerisindeki 82 kaçak göçmeni ve 1 organizatör şüphelisini yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karaburun, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında 29 Nisan-3 Mayıs arasında değerlendirdikleri ihbarlarda, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen farklı can salı ve lastik botlar içerisindeki toplamda 141 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.