"Sahil Rüzgarı" operasyonun İzmir ayağında 21 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 8 ilde Ege ve Akdeniz Sahil şeridinde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı ‘'Sahil Rüzgarı'' operasyonu başlatıldı. Operasyonun İzmir ayağında toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Ege ve Akdeniz Sahil şeridinde Kemal C. isimli şahıs ve örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Yabancı iş adamlarını ölümle tehdit ederek “yüksek miktarlarda para talep ettiği ve kabul etmeyen yabancı iş adamlarının işyerlerini adamlarıyla birlikte basarak zorla yağma yaptıkları'' gerekçesiyle İstanbul merkezli Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Balıkesir, Aydın ve İzmir ilçelerinde eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı' operasyonu başlatıldı.

Operasyonun İzmir ayağında İzmir İl Emniyeti Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, suç örgütüne yasadışı yollarla silah temin ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 18 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tabir edilen ruhsatsız tüfek, 51 adet kartuş ve 328 adet değişik çaplarda fişek ele geçirildi. Ekipler tarafından operasyon kapsamında İzmir'de 21 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin adreslerdeki çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, firari 8 şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.