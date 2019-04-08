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Sahilde spor yapan vatandaşları şoke eden olay

İzmir’in Konak ilçesinde, sabah saatlerinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde, sabah saatlerinde denizde bir erkek cesedi bulundu.


Olay, sabah 09.30 sularında Alsancak Sahili açıklarında meydana geldi. Sabah sporu için sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde bir ceset fark etti. Vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verirken, olay yerine deniz polisi de sevk edildi. Deniz polisi, kısa sürede erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedi karaya çıkardı. Üzerinde kıyafet bulunmayan erkek cesedinin tanınmaz hale geldiği görülürken, cesedin uzun süredir denizde olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Yapılan incelemelerin ardından bulunan denizden çıkarılan ceset İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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