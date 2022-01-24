Sahilden topladıkları atıklar ilham oldu

TED İzmir Koleji öğrencileri tarafından hazırlanan “Deniz ve Sahil Atıkları Çocuklarımızın Elinde Sanata Dönüşüyor” projesinin eserleri 24 Ocak-24 Şubat tarihleri arasında İstinyePark AVM etkinlik alanında meraklıları ile buluşacak. 9 çocuk mankenin Urla sahillerinden toplanılan çevre atıkları ile farklı farklı temalar ile bütünleştiği eserler, sömestr tatili boyunca sergilenecek. Kolejin ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan ve görsel sanatlar zümresi önderliğinde yapılan projede amaç, ülkemizdeki sıfır atık hedefi ve ekolojik sürdürülebilirlik konularında farkındalık sağlamak.