Sahile vuran yaralı caretta caretta tedavi altına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde, caretta caretta cinsi yaralı bir deniz kaplumbağası karaya vurdu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi'ne götürülen yaralı caretta caretta tedavi altına alındı.

İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde akşam saatlerinde sahile vuran yaralı caretta caretta'yı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Yusuf Baran ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul, yaralı caretta caretta'yı ilk müdahalenin ardından hayata döndürdü. Ardından yaralı caretta caretta tedavi edilmek üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi'ne teslim edildi.

“Küçük bir operasyon ile yaşama döndürdük”

"Yaralanma sonucu Gülbahçe Köyü kıyısına vurduğunu öğrendiğimiz caretta caretta'yı ölmek üzereyken küçük bir operasyon ile yaşama döndürdük" diyen İYTE Rektörü Yusuf Baran, “Yarasının tedavisini yaptırmak üzere İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden değerli meslektaşımız Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul'a, caretta carettamızı emanet ettik. Doğa hepimizin ve tüm canlıları koruyarak doğamızı paylaşmayı bilmemiz gerekir” dedi.