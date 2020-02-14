Sahne Modda sanatseverlerin beğenisini kazandı

Ontan Grup bünyesinde kurulan Sahne Modda, açıldığı günden beri sahnelenen komedi, trajedi türündeki oyunları, kukla gösterileriyle 7'den 70'e İzmirli sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Ontan Grup bünyesinde sanatseverlerle buluşan Sahne Modda 12 Şubat 2018'den bu yana birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. 2019 yılını da birbirinden güzel oyunlar ve etkinliklerle geçiren İzmir'deki en büyük alternatif tiyatro sahnesi Sahne Modda'da her hafta sahnelenen komedi, trajedi türündeki oyunlar, farklı formatlardaki doğaçlama gösterileri yetişkinlerin ruhunu beslerken, eğlenceli çocuk oyunları ve kukla gösterileriyle de çocukların kalbini kazanıyor.

Ücretsiz etkinlikler de var

Sahne Modda'da tiyatro oyunlarının dışında çeşitli atölyeler, seminerler, robotik kodlama gibi çocuklara uygun eğitimler, şiir dinletileri, söyleşiler, film gösterimleri de gerçekleşiyor. Sahne yöneticisi Yasemin Ertürk Aydoğdu ücretli etkinliklerin yanında birçok ücretsiz etkinliğin de gerçekleştiğini, etkinlik duyuruları Sahne Modda'nın Facebook ve Instagram sayfasından yayınlanıyor. Sahne Modda, haftanın en az dört günü seyircisiyle buluşuyor.

İkinci şubesini açıyor

Sahne Modda, önümüzdeki yıl Modda Bulvar projesi içerisinde yer alan 500 kişilik salonda 2. şubesini açarak faaliyetlerine artırarak devam edecek. İzmir'de devam eden ve toplamda üç etap olacak olan Modda Bulvar projesinde 1. etaptaki kaba yapının tamamlandığını, aynı zamanda ince işleri imalatı devam eden projenin 1. etabının 2020 eylül ayında teslim edileceğini belirttiler. Karma proje niteliğindeki Modda Bulvar, 1+1 2+1 3+1 daire alternatifleri sunmaktadır. Modda Bulvar projesinin en önemli özelliklerinden birisinin lokasyon avantajı olduğu belirtilirken, şehir içi ve şehirler arası yolların kesişme noktasında olması dikkat çekiyor. Bornova'da hayata geçirilecek olan 'Modda Bulvar Her şey Evinizin Altında' sloganıyla tasarlanan projede, 500 kişilik kültür ve sanat merkezi, modern sanatlar müzesi, bilim müzesi gibi sosyal alanlarıyla dikkat çeken, projenin altında aynı zamanda Modda Bulvar Çarşı'da yer alıyor. Ticari alanların 40 metreden başlayıp 1500 metrekareye kadar alternatifli olması, şimdiden birçok önemli markanın kiralama talebinde bulunmasını sağladı. Ticari alanlar, kiracılı ve kiracısız olarak yatırımcıların ilgisine sunuldu.