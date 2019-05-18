Sahne Tozu Tiyatrosu "Kanlı Nigar" ile sezonu kapatıyor

2018-2019 tiyatro sezonuna hafızalara kazınarak giren Sahne Tozu Tiyatrosu, aynı coşkuyla "Kanlı Nigar" adlı oyunla perdelerini kapatmaya hazırlanıyor.

Büyük ses getiren "Başroldeki Kadınlar" oyunu ile sezona başlayan Sahne Tozu Tiyatrosu, "Kanlı Nigar" oyunu ile sezonu kapatıyor. Sadık Şendil'in yazdığı, Çağrı Turnalı'nın yönettiği oyun için Sahne Tozu Tiyatrosu, 19, 24, 25, 26 Mayıs tarihlerindeki oyuna tüm İzmirlileri davet etti.

Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, perdeyi Başroldeki Kadınlar oyunu ile açtıklarını ve çok olumlu yanıt aldıklarını belirtti. İşgören, "Sonrasında Tarla Kuşuydu Juliet, Truva, Kaç Baba Kaç, Yedi Kocalı Hürmüz, Bir Şehnaz Oyun ve Kamp 17 oyunlarında da İzmirliler bizi yalnız bırakmayarak salonlarımızı doldurdu. Kanlı Nigar oyununda da seyircilerimizi aynı coşku ile salonda görmekten mutluluk duyacağız. Oyunumuz mayıs ayının sonuna kadar cuma, cumartesi ve pazar günleri seyirci ile buluşmaya devam edecek" diyerek İzmirlileri Kanlı Nigar'ı izlemeye davet etti.

19, 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde sergilenecek oyunun biletinin ise Biletix ve Sahne Tozu Tiyatrosu gişesinden temin edilebileceği bildirildi.

Kanlı Nigar'ın konusu ise şöyle:

"Aksaray'daki yangında evi yanan Nigar, soluğu İstanbul'un temiz bir mahallesinde kahvecilik yapan Abdi'nin yanında alır. Nigar ve kızları Abdi'yi kandırarak şirin bir konağa taşınır. Konağın sahibi Agah Efendi, Nigar'ın soylu bir aileden gelen; namuslu, dul bir hanımefendi olduğunu sanmaktadır. Oysa o, nice canlar yakmış, nice ocaklar söndürmüş Kanlı Nigar'dır. Nigar'ın alacaklıları çok geçmeden Nigar'ın izini bulur ve Nigar'ın yalanı meydanı çıkar; ama Nigar'ın asıl amacı Agah Efendi ile eskiden kalma bir hesabı kapatmaktır."