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Sahte alkolden fenalaşan 9 kişi hastanede: 7'sinin durumu kritik

İzmir’in dört ilçesinde, sahte alkol kullandıkları iddia edilen 9 kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in dört ilçesinde, sahte alkol kullandıkları iddia edilen 9 kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi gören 9 kişiden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


İzmir'de Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde 9 kişi, iddiaya göre sahte alkol kullandıktan sonra görme kaybı ve mide bulantısı belirtileriyle farklı zamanlarda fenalaştı. Aynı şikayetlerle, H.Ş. (53), L.Ş. (64), H.Ç. (55), A.Ç. (51), U.Ç. (71) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, T.Ç. (53), M.M. (71) ve M.Ç. (54) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ve Y.K. (42) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Fenalaşan şahısların 6'sının Konak, 1'inin Karabağlar, 1'inin Gaziemir ve 1'inin de Bayraklı ilçesinden hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.



7'sinin durumu kritik


Öte yandan sahte alkol kullandıkları iddiasıyla hastanelerde tedavi gören şahıslardan T.Ç. ve H.Ç.'nin durumunun iyiye gittiği, diğer şahısların hayati tehlikelerinin sürdüğü ve durumlarının kritik olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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