Sahte kimlikle gezen firari, jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı

İzmir'in Foça ilçesinde hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır sahte kimlikle gezen firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

Foça İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması ve adli makamlara sevk edilmesine yönelik faaliyetler devam ediyor. Bu çerçevede ekipler uygulama yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu, zanlının kimliğini alan jandarma ekipleri detaylı inceleme yaptıkları sırada kimliğin sahte olduğunu anladı. Bunun üzerine ekipler tarafından yapılan kontrollerde şahsın M.S. olduğu, 8 ayrı suçtan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 2016 yılından beri firari olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, M.S.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.