Sahte paralar ile cep telefonu almak istediler: Üzerlerinden çıkan miktar şoke etti

İzmir'in Bornova ilçesinde bir AVM'nin içerisinde bulunan elektronik market zincirinden sahte euro ve dolar kullanarak cep telefonu almaya çalışan 6 şüpheli yakayı ele verdi. Şüphelilerin üzerinden çıkan paraların miktarı ise şoke etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kazım Dirik Mahallesi 372 Sokak'ta bulunan bir AVM içerisindeki elektronik market zincirinde meydana geldi. İddiaya göre, elektronik market zincirine gelen 4 kişi sahte euro ve dolar kullanarak cep telefonu almak istedi. Durumun fark edilmesi üzerine olay polis ekiplerine ihbar edildi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından 2 şahıs olay yerinde yakalanırken, kaçan 2 şahsı yakalamak içinse şüphelilerin ifadesine başvuruldu.

Araçta bekleyen 4 kişi de yakalandı

Şüphelilerin diğer şahısların nerede olduklarını bilmediklerini söylemesi üzerine çevrede bulunan kameraları inceleyen ekipler şahısların eşkallerini belirledi. Bunun üzerine AVM içerisinde yaya olarak arama çalışmaları yapan ekipler, AVM'nin otopark kısmında bulunan ve şüpheli görünen 33 CMD 43 plakalı aracın yanına gittiler. Burada yapılan kontrollerde kaçan 2 kişi ve araç içerisinde bulunan diğer 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinden binlerce euro ve dolar çıktı

Ekiplerce şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 14 bin 300 euro ve bin 500 dolar sahte para ile cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan Salih Ö, Umut Ö, İbrahim Ö, Nurullah G, Mücahit T. ve Mert T ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.