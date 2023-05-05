Sahte site dolandırıcılığında gözaltı sayısı yükseldi

İzmir'de sahte siteleri düzenleyerek müştekileri dolandırdığı, elde edilen haksız kazancın kurulan paravan hayali şirketlerin pos cihazlarından çekilerek yine hayali firmalara aktarıldığı tespit edilen 214 şahıs gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet sitesi oluşturup vatandaşları ağına düşüren ve oltalama yöntemiyle 450 kişiyi dolandıran şebekeyi çökertmeye yönelik çalışma yürüttü. Şüphelilerin, İzmir'de toplu taşımada kullanılan "İzmirimkart" ulaşım kartlarına bakiye yüklemek amacıyla internet arama motorlarında ücretli reklam vererek en üst sıraya taşınan sahte siteler oluşturdukları, bu siteler aracılığıyla oltalama maksatlı sahte (phishing) sitelere kredi kartı bilgilerini yazarak kartlarından bilgileri ve rızaları dışında sanal pos hizmeti alan şirketler tarafından dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca bimcell, vergi ödeme sayfaları gibi sahte siteleri de düzenledikleri belirlendi. Düğmeye basan İzmir polisi, 4 Mayıs tarihinde 266 şüpheliyi yakalamaya yönelik İzmir merkezli 40 ilde hava destekli operasyon gerçekleştirdi. 266 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 214 şahıs gözaltına alındı.

3 milyon liralık vurgun

Öte yandan, şüphelilerin, çeşitli illerde bulunan mağdurlardan elde edilen tutarların farklı şirket ve şahıs hesaplarına aktarılarak yaklaşık 3 milyon lira tutarında haksız kazanç sağladıkları, suça konu şirket hesaplarına giren paraların yine farklı şirket hesaplarına, kripto para firmalarına aktarıldığı veya döviz alımı yapılarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.