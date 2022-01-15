Sahte tuğgeneral ve yüzbaşı, 5 kişiyi dolandırmak üzereyken yakalandı

Şüphelilerin yakalanma anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta İzmir olmak üzere Ege bölgesinde kendisini tuğgeneral olarak tanıtan ve yanında korumaları ile gezen Tayfun G.'nin yanındaki M.Z.'nin de yüzbaşı koruması olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir kafeteryada 5 kişi ile buluşacağını belirledi. Kafeterya çevresinde önlem alan ekipler, Tayfun G. ve M.Z.'yi, 5 kişi ile buluştuğu esnada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Üzerinden çıkanlar şok etti

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, sahte Türk Silahlı Kuvvetleri kimliği, 1 tabanca ve 6 mermi çıktı. Tayfun G.'nin sahte kimlikte gerçek ismini kullandığı, ancak soyadını 'Dündar' olarak değiştirdiği belirlendi.

Otomobil, sıvı yağ ve şeker dolandırıcılığı yapmışlar

Yakalanan sahte general Tayfun G.'nin 2'si dolandırıcılık, 1'i de özel belgede sahtecilik olmak üzere 3 suçtan arandığı tespit edildi. Tayfun G.'nin kendisini MİT personeli olarak tanıtıp, Bursa, Mersin, Antalya, Ankara ve Denizli'de ticaret yapan kişilere elindeki sıfır otomobil, yüklü miktarda sıvı yağ ve şeker bulunduğunu, bunları satacağını söyleyerek dolandırmaya çalıştığı öğrenildi.

O anlar kamerada

Öte yandan, vatandaşları dolandırmak isterken yakayı ele veren şüphelilerin yakalanma anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin şüphelilerin yanına gelerek soru sorması, şüphelilerin dışarı çıkarılarak üst araması yapıldığı anlar görüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Tayfun G. ve M.Z., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.